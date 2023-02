Kvůli nedostatku čipů byl Samsung minulý rok nucen zcela zrušit model Galaxy S22 FE a to i přesto, že měl vyrobených několik tisíc kusů. Pokud máte fanouškovské edice od jihokorejské firmy rádi a byli jste z tohoto kroku zklamaní, teď vám uděláme možná velkou radost. Podle nejnovějších informací se totiž letos na trh dostane Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE by mohl být teoreticky představen na přelomu srpna a září, tedy v podobnou dobu, kdy firma představuje telefony řad Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip a hodinky Galaxy Watch. Ze strany Samsungu by bylo dosti nelogické, kdyby tuto řadu jen tak pohřbil. Vždyť Galaxy S20 FE se prodalo přes 10 milionů kusů jen za první tři měsíce. Na druhou stranu novějšímu S21 FE se vedlo o poznání hůř.

Každopádně vše hezky zapadá do sebe, jelikož se letos nedočkáme modelu Galaxy A74, který by minimálně cenou přímo konkuroval Galaxy S23 FE. Zatím není jasné, zda bude pod kapotou chystané novinky tikat nový Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy a kompromisů se dočkáme jinde, nebo zda dostane starší Snapdragon 8(+) Gen1.

Máte nějaké zkušenosti s FE edicemi od Samsungu?

Zdroj: GSMArena