Telefony Samsung Galaxy S22 prý budou menší než předchůdci

Zatímco si série Galaxy S21 hoví na trůnu současných vlajkových telefonů od Samsungu, korejská firma samozřejmě pilně chystá její nástupkyni. K řadě Galaxy S22 toho zatím moc nevíme, nicméně občasné záblesky úniků či odhadů se čas od času objeví. Mezi ty poslední patří informace o tom, jakou velikost displejů budou mobily v této sérii mít. Tradičně by mělo jít o tři přístroje, z nichž každý by měl být o něco menší než jeho ekvivalent z řady Galaxy S21.

Údajná velikost displejů u série Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra 6,81″ (Galaxy S21 Ultra 6,9″)

(Galaxy S21 Ultra 6,9″) Galaxy S22 Plus 6,55″ (Galaxy S21 Ultra 6,7″)

(Galaxy S21 Ultra 6,7″) Galaxy S22 6,06″(Galaxy S21 Ultra 6,2″)

Jde o skutečně drobné rozdíly, ale nejspíš jsme svědky toho (pokud se odhad potvrdí), že i samotný Samsung už dál nehodlá telefony zvětšovat a hodlá nastolit opačný trend. Mírné zmenšení úhlopříček by mohlo navíc souviset i s jedním dalším technologickým pokrokem. Pár milimetrů by mohl výrobce ušetřit tím, že odstraní průstřel pro přední kameru a horní pruh, který je pro její zakrytí občas potřeba. A to díky objektivu ukrytému pod displejem. na závěr ještě dodejme, že nejspíš pouze varianta Ultra bude mít LTPO displej, tedy obrazovku schopnou dynamické změny frekvence.

Jaká velikost displeje vám vyhovuje?

Zdroj: pharena