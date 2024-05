Máte Samsung Galaxy S22? Na AI si ještě chvíli počkáte, aktualizace dostala stopku

Samsung má do budoucna velké plány s umělou inteligencí, každopádně teď se firma zaměřuje na to, aby se její dosavadní chytré nástroje Galaxy AI rozšířily z letošních vlajek také na starší high-endové modely. Koncem března se novinky v rámci nadstavby One UI 6.1 rozšířily na řadu Galaxy S23 a další zařízení vydaná v předešlém roce a nyní přišla řada na Galaxy S22. Pokud telefon z této řady vlastníte a na AI funkce dychtivě čekáte, bohužel musíme vaše očekávání trochu zklidnit, jelikož aktualizace nejspíš hned tak nepřijde.

Začátkem měsíce nejrůznější informátoři na X upozornili, že se One UI 6.1 začíná dostávat na modely řady Galaxy S22 v Jižní Koreji. Krátce nato se však objevily informace o stopce v zavádění updatu, a to v důsledku objevení chyby související se zamykací obrazovkou – některým uživatelům se prý zasekávala. Mnozí museli také provést tovární restart kvůli problémům s dotyky.

Galaxy S22 One UI 6.1 update halted due to lock screen issue! 😩

The update has been stopped since Friday. One UI 6.1 build also reverted from server.

It seems like we will have to wait longer for other regions

RT#GalaxyS22 #OneUI #OneUI6 #GalaxyS22Ultra #OneUI6dot1 #Samsung pic.twitter.com/1CxxcBv9Mk

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 3, 2024