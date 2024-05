Aktualizace na One UI 6.1 je podle Samsungu velmi oblíbená

Na svém zařízení už nadstavbu má téměř 10 milionů lidí

One UI 6.1 si nainstalovalo už 8/10 majitelů Galaxy S23 Ultra

Samsung momentálně rozšiřuje chytré nástroje Galaxy AI, poháněné umělou inteligencí, na starší zařízení, a to prostřednictvím systémové nadstavby One UI. Formou aktualizace na verzi 6.1 už řadu atraktivních funkcí dočkaly loňské vlajkové smartphony, ale také skládací telefony či tablety, přičemž v tomto měsíci se dočkají i majitelé modelů z roku 2022. Jihokorejský výrobce elektroniky mezitím v souvislosti s One UI 6.1 odhalil zajímavé statistiky.

Jak společnost informovala ve své tiskové zprávě pro Nizozemsko, One UI 6.1 už používá bezmála 10 milionů lidí. V současné době je uživatelů konkrétně 8,8 milionu, ale je otázka, jak dlouho bude toto číslo aktuální, neboť podle Samsungu se každým dnem zvyšuje (jak moc, ale firma neprozradila).

Samsung také znovu dává najevo své nemalé ambice v oblasti umělé inteligence. Uvádí, že do konce letošního roku má v plánu zpřístupnit Galaxy AI více než 100 milionům spotřebitelů. Která zařízení se nášupu AI funkcí dostanou po řadě Galaxy S22, skládacích mobilech Galaxy Z Fold4/Flip4 a tabletech Galaxy Tab S8, bohužel stále nevíme.

Podle Samsungu je aktualizace na One UI 6.1 jedním z nejoblíbenějších updatů vůbec. Už si jej stihly nainstalovat téměř tři čtvrtiny evropských uživatelů Galaxy Z Fold5, 80 % majitelů vlajkové lodě Galaxy S23 Ultra a bezmála 65 % spotřebitelů vlastnících tablet ze série Galaxy Tab S9.

Máte One UI 6.1 na svém Samsung zařízení?

Zdroje: Samsung, GSMArena