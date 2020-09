Nedávno jsme vás informovali o tom, že by v nadcházející vlajkové lodi od Samsungu tikat čipset Exynos 1000. Ten měl být navíc ještě výkonnější, než Snapdragon 875. Nyní se však ukazuje, že to není tak úplně pravda, jelikož byl Samsung Galaxy S21 Plus spatřen v benchmarku GeekBench.

Samsung Galaxy S21 spatřen v GeekBench

Evropská verze Galaxy S21 Plus se označuje jako SM-G996B a pod kapotou jí tiká čipset Exynos 2100. Doplňovat by jej mělo 8 GB RAM, jelikož se zde uvádí 6,77 GB, přičemž zbytek je s největší pravděpodobností vyhrazená paměť pro grafický čip. Frekvence jader je na 2,21 GHz, což je oproti Exynosu 990 nárůst. Ty totiž běží na rovných 2,0 GHz. Jenže výkonu nám zde moc nepřibylo.

Sice je zde značný nárůst oproti Exynosu 990, ovšem na Snapdragon 875 čipset poměrně dost ztrácí, zejména v multijádrovém testu. Zde si Exynos 2100 odnesl skóre 3060 bodů, zatímco nadcházející Snapdragon 4090 bodů. Rozhodující však bude jiný faktor a to energetická efektivita. Na to si však budeme muset počkat.

