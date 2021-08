Galaxy S21 FE: Datum uvedení nevíme, ale tady máte tapety

I když zatím není jasné, kdy přesně se toho okamžiku dočkáme, co nevidět by měl světlo světa oficiálně spatřit telefon Samsung Galaxy S21 FE. Tedy “podle fanoušků” poskládaný model spadající do letošní vlajkové řady. Z dřívějších spekulací máme představu o některých parametrech a před pár dny dokonce korejská firma omylem vypustila fotku této své novinky na Instagram. Pokud vás z některých dřívějších obrázků zaujaly tapety, které displej tohoto mobilu zdobí, máme pro vás dobrou zprávu. Jsou k dispozici ke stažení.

Ambientních obrázků, které hodně připomínají pozadí z dosavadních Samsung mobilů, je v tuto chvíli osm. Můžete se mezi nimi proklikat v přiložené galerii. Pokud je chcete stáhnout, využijte balík od XDA Developers, kde jsou soubory v plném rozlišení. To činí 1638 x 1638 pixelů. Všechny tapety jsou tedy čtvercové, aby mohly mimo jiné dynamicky tvořit pozadí u více ploch. První tři jsou podle všeho připravené i jako podklad pro prostředí Samsung DeX.

Které tapety se vám líbí nejvíc?

Zdroj: XDA