Samsung Galaxy S21 FE poodhalen: Očekává se nižší cena a Exynos 2100

Samsung Galaxy S20 FE byl poměrně oblíbeným telefonem hlavně v 5G verzi, ve které se nacházel čipset Snapdragon 865. Pro velkou část lidí se tak jednalo o jednu z mála možností, jak získat špičkové vybavený Samsung telefon bez Exynos čipsetu. Nyní byl na serveru LetsGoDigital poodhalen Samsung Galaxy S21 FE. K dispozici jsou rendery, takže víme, jak bude telefon pravděpodobně vypadat a stejně tak známe základní parametry.

Samsung Galaxy S21 FE poodhalen na nových renderech

Z dostupných renderů můžeme vidět, že po designové stránce se Galaxy S21 FE příliš nezmění. Jediná větší změna je v designu modulu fotoaparátů, který vychází z řady Galaxy Note 20 a Galaxy S21. Zůstává i „glasstic“ povrch zadní strany, tedy polykarbonát, který již byl u předchozí verze, ale také třeba u základního modelu Samsung Galaxy S21. Očekává se také to, že novinka obdrží mnoho barevných variant.

Na přední straně by měl být displej o velikosti 6,5 palců s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Opět by měl být plochý a také bychom se měli dočkat 32MPx selfie kamery v průstřelu. Co se týče zbylých fotoaparátů, tak Galaxy S21 FE pravděpodobně bude mít 12Mpx hlavní, 12Mpx ultraširokoúhlý a 8Mpx telefoto s 3x optickým zoomem.

Kapacita baterie by se měla navýšit na 4800 mAh a poslední spekulace rovněž hovoří o tom, že již neuvidíme čipset Snapdragon 888, ale Samsung využije vlastní Exynos 2100. K dispozici by měly být verze s 6/8 GB RAM paměti a 128/256 GB úložištěm. Podle všeho už se ale nedostane na podporu microSD karet. Cena v Evropě by měla startovat na částce 650 eur, v přepočtu tak cca 17 000 Kč.

Těšíte se na Samsung Galaxy S21 FE?

Zdroje: nl.letsgodigital.org, notebookcheck.net