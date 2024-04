Jak jsme informovali, poslední aktualizace Galaxy S21 se Samsungu nepovedla. Někteří uživatelé hlásí, že se jim na displeji zobrazila zelená čára, ale Samsung odmítl provést opravu zdarma.

Jak informoval uživatel @tarunvats33 na sociální síti X, Samsung v Indii nakonec uznal problém a slíbil, že vymění u postižených mobilů displej zdarma.

Samsung India offers a ONE-TIME FREE SCREEN REPLACEMENT for select models(within 3 years of purchase) experiencing GREEN LINE issue, even if your warranty’s expired!

Applicable Models:

•S20 Series

•Note20/Ultra

•S21 Series(Excluded FE)

•S22 Ultra(SM-S908E)

Repost to help pic.twitter.com/t1Au0zthlE

— Tarun Vats (@tarunvats33) April 21, 2024