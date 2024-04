Vypadá to, že řada Samsung Galaxy S21 má nepříjemný problém. Majitelé telefonu napříč sociální síti X hovoří o chybě, která jim po aktualizaci softwaru vytvořila výraznou zelenou čáru na displeji. Jeden ze spotřebitelů je rozrušen a tvrdí, že podpora Samsungu při komunikaci s ním problém uznala, ale stejně mu není ochotna poskytnout bezplatnou opravu.

Příspěvků od uživatelů smartphonů Samsung Galaxy S21, kterým se po nainstalování dubnové softwarové aktualizace vytvořila vertikální zelená čára v určitém místě na obrazovce, by se dalo najít víc. Majitel modelu Galaxy S21 FE, který na X vystupuje pod jménem @Hercules_UTD, si však ve svém postu stěžuje na to, že Samsung ignoruje všechny jeho stížnosti a odmítá mu vyměnit displej zdarma.

Samsung S21 Fe green line issueafter March update. Why is @SamsungIndia ignoring all the complaints and refusing to replace the screen free of cost. There is no physical damage (confirmed by the customer care). Pt 1/2 pic.twitter.com/k9AdkzwezW

