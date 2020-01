Kam až tohle zajde? I jeden nový Samsung telefon má mít 16 GB RAM

Jsou to zhruba dvě hodiny, co v našem online magazínu vyšla zpráva o tom, že mají mít telefony Samsung Galaxy S20 extrémně velkou operační paměť v hodnotě 12 GB. Sotva jsme dokroutili hlavou, že je to nejspíš zbytečně moc, je tu informace ještě šílenější. Verze S20 Ultra 5G má mít údajně 16 GB RAM. Na svém twitterovém účtu to zveřejnil velmi úspěšný “tipér” informací ze světa Samsung telefonů Max Weinbach. Potvrdil tím dřívější zprávy o nasazení minimálně 12GB pamětí do celé série S20 a k tomu přidal i tuto novinku o Samsung Galaxy S20 Ultra s 16 GB RAM.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020