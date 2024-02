Samsung nedávno odhalil svůj chytrý prsten Galaxy Ring

Jeho přibližné datum vydání prozradil pracovník společnosti

Příchodu na trh se dočkáme ještě v tomto roce

Když Samsung během lednového Galaxy Unpacked detailně představil letošní vlajkové smartphony řady Galaxy S24, které přináší klíčové softwarové novinky postavené na umělé inteligenci, překvapil také odhalením svého prvního chytrého prstenu. O zařízení zvaném Galaxy Ring se spekulovalo už pěknou dobu a sám jihokorejský výrobce elektroniky konečně předvedl jeho design a podělil se o pár detailů.

Bohužel, Samsung se nepochlubil žádnými konkrétními funkcemi či specifikacemi a stejně tak nezveřejnil informace o datu vydání nebo ceně. Nicméně teď už díky jednomu ze zaměstnanců společnosti víme, kdy zhruba můžeme s příchodem Galaxy Ringu na pulty obchodů počítat.

Že se první chytrý prsten od Samsungu dostane na trh ve druhé polovině letošního roku, uvedl na sociální síti LinkedIn vedoucí pracovník Daniel Seung Lee. Na tomto přibližném termínu vlastně není skoro nic překvapivého. Pokud by Samsung hodlal produkt uvést až někdy v příštím roce, pravděpodobně by nemělo smysl na něj lákat již v průběhu lednového Galaxy Unpacked – nejspíš by se počkalo až do července/srpna.

Předpokládá se, že se Samsung na poli chytrých prstenů rychle stane jedním z nejdůležitějších hráčů. Aktuálně totiž oblasti dominují spíše méně známí výrobci a právě Samsung má přece jenom ze segmentu nositelných zařízení bohaté zkušenosti. Jeho Galaxy Watch patří k nejoblíbenějším a nejpokročilejším chytrým hodinkám vůbec.

Popularita chytrých prstenů neustále roste. Zařízení totiž představují zajímavou alternativu pro spotřebitele, kterým běžné smartwatch, poskytující zhruba podobné množství nástrojů pro sledování životních funkcí, nepřijdou atraktivní (například svým vzhledem). Konkrétně Galaxy Ring má být dle slov samotného výrobce výkonné a dostupné zařízení pro monitoring zdraví. V minulosti se navíc hovořilo o velice slibných vychytávkách, jako je například sledování EKG nebo schopnost ovládat chytrou domácnost. Na bližší detaily o výbavě si ale ještě budeme muset chvíli počkat.

V čem je podle vás chytrý prsten lepší než hodinky?

Zdroj: LinkedIn