Chytrý prsten od Samsung by prý mohl brzy do výroby

Galaxy Ring, jak by se pravděpodobně měl jmenovat již delší dobu odhalený a diskutovaný chytrý prsten od Samsungu, prý brzy zamíří do sériové výroby. Jestliže nebyl představen společně s novými ohebnými telefony během letního Galaxy Unpacked, což se ukázalo jako příliš optimistický odhad, můžeme očekávat, že by se tak mohlo stát po Novém roce v rámci prezentace nových vlajek ze série Galaxy S24.

Spekulace o Samsung Galaxy Ring se každopádně neustále stupňují. Minulý týden bylo oznámeno, že se k závěru vývoj, takže dalším logickým krokem bude právě sériová výroba. Podle nejnovějších zpráv z Jižní Koreje se Samsung pravděpodobně příští měsíc rozhodne, kdy zahájí sériovou výrobu Galaxy Ring. Očekává se, že by mohla začít již v srpnu. Společnost Samsung je údajně blízko dokončení finální verze se svými domácími i zahraničními dodavateli dílů.

Zpětně vzato je možná škoda, že korejský gigant nevyužil nedávné produktové prezentace alespoň k drobnému nalákání na tuto očekávanou novinku. Třeba i jen prostřednictvím siluety nebo základního vzhledu, jak to učinil Google se svým posledním tabletem.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co zatím říkáte na chytré prsteny?

Zdroj: sammobile