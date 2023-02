Na začátku tohoto týdne začal Samsung aktualizovat loňské vlajkové telefony na One UI 5.1. Bohužel se to ale neobešlo bez potíží a někteří uživatelé si stěžují na rychlé vybíjení baterie i trhané animace. Přesto nyní jihokorejská společnost spouští aktualizaci na další starší vlajkovou řadu a to sice Galaxy Note20.

Původně mělo One UI 5.1 zamířit do posledních “noutů” až o týden později, ale majitelům se možnost aktualizace ukazuje už od pátečního večera. V tuto chvíli byla spatřena v Argentině a Německu, takže je otázkou několika hodin, než se objeví i v České republice. Pokud byste nechtěli čekat, můžete si ji samozřejmě stáhnout a nainstalovat manuálně.

Na druhou stranu asi není kam spěchat. Jak již bylo řečeno v úvodu, několik majitelů telefonů Galaxy S22 a Galaxy S21 má problémy s baterií, respektive rychlým vybíjením a zatím není jasné, zda se tento problém náhodou netýká právě i řady Galaxy Note20.

Už jste dostali aktualizaci na One UI 5.1?

Zdroj: SamMobile