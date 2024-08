Obal prodává a název produktu také. Velmi dobře to vědí i výrobci telefonů a snaží se svým zařízením dát do vínku jméno, které jim přinese co největší pozornost. Na síti X se objevil náznak, že Samsung přemýšlí o změně schématu pojmenování své vlajkové řady. Není jasné, jestli by se to týkalo už S25 nebo až následujícího modelu.

Hned předem musíme říct, že se jedné o jediný, ničím nepotvrzený náznak typu „jedna paní povídala“, ale smysl to dává. Samsung v roce 2020 vydal svůj první telefon označený Ultra, šlo o Galaxy S20 Ultra. Ten byl doprovázen základním modelem S20 a o něco větším S20+. Na podzim 2020 vyšel ještě Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra, načež byla oblíbená řada Note zrušena. Místo ní se Samsung zaměřil na ohebné telefony, se kterými slaví úspěch.

Google had a weird name for Fold but they are not the only one

I hear Samsung could do the same

Ultra could be called Note, Plus would be Pro

What sounds better?

Galaxy S25 Ultra or Galaxy S25 Note ?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2024