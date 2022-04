Samsung snad zapomněl, že už degradoval Galaxy Note 9

Majitelé jakéhokoli sériově vyráběného telefonu musí počítat s tím, že jednoho dne pro něj skončí oficiální podpora a dodávání bezpečnostních záplat či aktualizací. V případě Samsungu se tak neděje skokově ze dne na den, ale mobily či tablety postupně klesají v hierarchii updatů z každoměsíční na čtvrtletní, roční až vůbec žádné. A jen málokdy se stává, že zařízení patří do jedné z kategorií se slabší péčí a přitom si dopřávají tu nejlepší. Že se tak ale občas děje dokazuje oblíbený Samsung Galaxy Note 9.

Ačkoli je tento mobil od loňského podzimu oficiálně na seznamu zařízení se čtvrtletním vydáváním záplat, korejská firma jako by na to zapomněla. Do mobilu totiž od té doby vyrazily updaty za prosinec, leden, únor a nyní dokonce i březen. I když by vůbec nemusely. O nějakou nechtěnou chybu půjde těžko, takže se asi Samsung rozhodl dělat majitelům těchto populárních mobilů radost trochu delší dobu.

Samsung touto péčí možná podprahově připomíná, že za poslední měsíce hned několikrát zvedl hladiny pro minimální délku podpory a aktualizací na nový Android. Aktuálně platí u vybraných zařízení pětileté vydávání záplat a čtyři generační verze systému. Pokud byste se s vaším Galaxy Note 9 poohlíželi po alternativním OS, můžete vyzkoušet například Noble ROM.

Co říkáte na aktuální péči u Samsung telefonů?

Zdroj: aauthority