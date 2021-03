Chcete Android 11 / One UI 3.1 pro váš Galaxy Note 9? Zkuste to takto

Smartphone Samsung Galaxy Note 9 je historicky jeden z nejoblíbenějších modelů této série, nicméně do kolonky odkroucených roků se mu už pomalu vrývá třetí zářez. Z toho důvodu už vypadl z aktualizačních plánů a oficiálně od korejské firmy nedostane povýšení na systém Android 11. A s ním související nadstavbu One UI ve verzi 3.1. Díky neustálé práci nadšených vývojářů však naštěstí existují způsoby, jak se k novému softwarovému prostředí dostat. Jednou z nových možností, jak do mobilu Samsung Galaxy Note 9 Android 11 a One UI 3.1 dostat, je alternativní ROM jménem Noble.

Pokud vás hned napadlo, že o tento upgrade by se mohl postarat hlavně populární LineageOS, musíme vás zklamat. Vývojářská komunita kolem tohoto systému zlomila nedávno nad modely Note 9 a S9 hůl. Pro majitele devátého “noutu” ale zůstává nadějí právě Noble ROM. Ten je ke stažení na webu XDA Developers a obsahuje vše důležité. Jde pochopitelně o neoficiální distribuci Android 11 a One UI 3.1, nicméně Samsung Galaxy Note 9 s ní získá poslední bezpečnostní záplaty i všechny důležité funkce spojené s oběma systémy. Jen na bezproblémovém ovládání fotoaparátů se prý ještě pracuje. Jak už to u custom ROM bývá, při instalaci je navíc možné zakázat základní Samsung aplikace.

Dáte ve vašem Note 9 novému Noble ROM šanci?

Zdroj: XDA