LineageOS 17.1 končí s podporou dvou oblíbených Samsung telefonů

Jeden z nepopulárnějších “alternativních” Android systémů aneb Custom ROM jménem LineageOS po nějaké době aktualizovat seznam přístrojů, pro které je dostupný. V případě nejnovější verze 17.1 přibývá celkem pravidelně podpora dalších a dalších mobilů, z nichž mnohé jsou i dost staré. Aktuálně jde například o zajímavý telefon Netxbit Robin a tři modely značky Motorola. Oznamované novinky ale občas míří i opačným směrem, tedy k zeštíhlování tohoto seznamu. V tuto chvíli se konec další podpory od LineageOS týká například Redmi Note 7 a OPPO Find 7, ale hlavně populárních Samsung modelů S9 a Note 9.

Co to pro tyto mobily znamená? Zmíněná nadstavba v nich bude nadále fungovat, jen se už v budoucnu nedočkají žádné další nové oficiální verze LineageOS. Důvodem je převážně to, že dobrovolní vývojáři nadále nemají zájem nebo dostatek času jej pro konkrétní modely dál rozvíjet. Majitelé zmíněných čtyř mobilů, kteří tomuto systému fandí, tak musejí počítat s tím, že se další verze nedočkají. Minimálně ne té oficiální. Konec podpory LineageOS pravděpodobně nejvíce zamrzí hlavně majitele telefonů Samsung Galaxy S9 a Note 9.

Jaké máte zkušenosti s LineageOS?

Zdroj: XDA