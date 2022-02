Samsung slíbil čtyři aktualizace Androida. Zatím u těchto modelů

Společně s představením telefonů Galaxy S22 a tabletů Galaxy Tab S8 společnost Samsung potvrdila dříve probíranou záležitost kolem aktualizace přístrojů na nové verze systému Android. Pro vybraná zařízení nově platí, že se přímo od výrobce dočkají povýšení na minimálně čtyři další generace. Nabídka platí pro chytré telefony z řad Galaxy S, Z a A, případně pro tablety. Konkrétnější rozdělení je popsáno níže. Samsung navíc do budoucna plánuje, že tuto nabídku rozšíří i na další produktové řady v rámci ekosystému Galaxy.

Čtyři aktualizace na nový Android (zatím) mají zaručeny:

Řada Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE a budoucí modely řady S

Řada Galaxy Z: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 a budoucí modely řady Z

Řada Galaxy A: budoucí modely řady A

Tablety Galaxy: Galaxy TabS8, S8+, S8 Ultra a budoucí modely řady Tab S

Kromě generačních aktualizací na nový Android společnost prodloužila také vydávání bezpečnostních záplat, a to na pět let u vybraných Galaxy zařízení. Současně firma nově zajišťuje i čtyři roky aktualizací pro systémy One UI Watch a Wear OS Powered by Samsung (týká se hodinek Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic a budoucích modelů řady Galaxy Watch).

Jaké aktualizace ještě čekají váš telefon či tablet?

Zdroj: TZ Samsung