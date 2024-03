Samsung Galaxy M55 je zvláštní střední třídou, která vybočuje ze standardů jihokorejské firmy

Vsadilo se na na čip od Qualcommu, ale i (na poměry společnosti) rychlé 45W nabíjení

Součástí výbavy je také 50MP selfie kamera nebo AMOLED displej se 120Hz frekvencí

Brazilský trh se dočkal nového smartphonu z dílny Samsungu – Galaxy M55. Telefony z řady Galaxy M bývají často velmi podobné číselným kolegům Galaxy A, většinou mají větší baterii, ostatní specifikace zůstávají stejné. Ačkoliv by se na první pohled tedy mohlo zdát, že jde o klon modelu Galaxy A55, není tomu tak. Novinka má větší displej, čip od Qualcommu a rychlejší nabíjení.

Na první pohled zaujme velký 6,7palcový AMOLED displej (A55 má o 0,1 palce menší panel) se 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí vysoký jas 1000 nitů a integrovaná čtečka otisků prstů. O selfie se postará na poměry Samsungu neobvyklý 50Mpx přední fotoaparát, ten firma dosud u žádného jiného selfie snímače nepoužila. Zadní soustava fotoaparátů se skládá z hlavního 50Mpx snímače s optickou stabilizací obrazu, 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu a 2Mpx makro kamery. Zde tedy minimálně po stránce specifikací Galaxy A55 vede.

Srdcem telefonu je trochu překvapivě čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, který sice není žádný trhač asfaltu, ale jde stále o důstojnou volbu ve vyšší střední třídě. Dopomáhá mu 8 GB RAM a 256 GB úložiště. To lze dále rozšířit pomocí microSD karty. Výdrž baterie s kapacitou 5 000 mAh zaručí dle jihokorejské společnosti celodenní používání, opět je zde jedna anomálie a to sice 45W nabíjení, které Samsung nasazuje obvykle jen do svých TOP modelů.

Galaxy M55 je dostupný ve dvou barevných variantách – tmavě modré a světle zelené. Cena za 256GB verzi je stanovena na 2 999 BRL (přibližně 14 000 Kč).

V Brazílii je již v předprodeji a brzy se očekává jeho uvedení i na dalších trzích. Na ten český se ale pravděpodobně nedostane, což je rozhodně škoda.

Jaký máte názor na aktuální střední třídu Samsungu?

Zdroj: GSMArena