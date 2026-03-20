Chytré brýle Samsungu mohou nabídnout displej. Nasvědčují tomu nové poznatky o jejich baterii

Samsung chystá chytré brýle Galaxy Glasses s 245mAh baterií a 12Mpx kamerou na úrovni očí Kapacita baterie odpovídá brýlím Meta Ray-Ban Display, což naznačuje přítomnost displeje Na designu spolupracují módní značky Gentle Monster a Warby Parker, brýle poběží na Android XR Adam Kurfürst Publikováno: 20.3.2026 22:00 Loni na podzim Samsung představil svůj headset Galaxy XR postavený na platformě Android XR, čímž vstoupil do světa rozšířené reality. Zařízení za 1 800 dolarů ale bylo jen prvním krokem. Během letošního veletrhu MWC v Barceloně výkonný viceprezident mobilní divize Jay Kim poodhalil plány na chytré brýle, které budou fungovat jako „oči" připojené k telefonu Galaxy. Nyní se díky serveru SamMobile dozvídáme konkrétnější detaily o tom, co nás čeká. Baterie naznačuje přítomnost displeje 12Mpx kamera a dotykové ovládání Módní design díky spolupráci s Gentle Monster a Warby Parker Baterie naznačuje přítomnost displeje Podle informací portálu SamMobile ponesou chytré brýle od Samsungu označení Galaxy Glasses (modelové číslo EB-O200). Budou napájeny 245mAh baterií s označením EB-BO200CAY. Tato kapacita je téměř totožná s brýlemi Meta Ray-Ban Display, které disponují 248mAh baterií a vydrží přibližně 6 hodin provozu. Samotná velikost baterie je přitom důležitým vodítkem. Verze Ray-Ban bez displeje mají baterii okolo 150 mAh, zatímco varianta s displejem potřebuje téměř dvojnásobek. Pokud Samsung zvolil podobnou kapacitu, naznačuje to, že Galaxy Glasses by mohly mít vestavěný displej – přestože Jay Kim na MWC naznačil, že první generace displej mít nemusí. 12Mpx kamera a dotykové ovládání Dřívější úniky i oficiální vyjádření Samsungu potvrzují, že brýle budou vybaveny kamerou umístěnou na úrovni očí. Podle dostupných informací by mělo jít o 12Mpx snímač Sony IMX681. Obraz se bude v reálném čase přenášet do připojeného telefonu Galaxy, kde proběhne zpracování pomocí umělé inteligence. Kromě kamery mají brýle obsahovat mikrofony, reproduktory a dotykově citlivou plochu na stranici pro ovládání. Systém poběží na platformě Android XR s integrovaným asistentem Google Gemini pro AI funkce. K dispozici bude i varianta se slunečními skly. Módní design díky spolupráci s Gentle Monster a Warby Parker Samsung už dříve potvrdil spolupráci s módními značkami Gentle Monster a Warby Parker, které se podílejí na designu brýlí. To naznačuje, že výsledek nemá vypadat jako technologický experiment, ale jako stylový módní doplněk. Galaxy Glasses by měly být k dispozici v několika barevných variantách a stylech. Kdy přesně Samsung brýle představí a kolik budou stát, zatím nevíme. Jay Kim během MWC uvedl, že firma chce mít „něco pro odvětví ještě letos". Stejný časový horizont potvrdil i šéf Qualcommu Cristiano Amon, jehož firma dodává čipovou platformu. Pokud se Samsung skutečně trefí do letošního roku, mohly by Galaxy Glasses zamíchat kartami na trhu, kde momentálně dominují brýle od Mety. Samozřejmě se ale nabízí otázka, jak úspěšná první generace produktu bude. Prodej trojité skládačky Galaxy Z TriFold, která představovala podobně experimentální projekt, ale na poli smartphonů, byla totiž stažena z prodeje tři měsíce po uvedení. Pořídili byste si chytré brýle od Samsungu? Zdroje: SamMobile, 9to5Google, Gizmodo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi