Samsung Galaxy XR je tu! Stojí výrazně méně než Apple Vision Pro a v jistých ohledech jej překonává Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro Headset nabízí micro-OLED displeje s rozlišením 3 552 × 3 840 pixelů na oko Android XR s Gemini AI slibuje revoluci, realita je však zatím podstatně skromnější Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung právě představil Galaxy XR – první headset postavený na platformě Android XR, vyvinuté ve spolupráci s Googlem a Qualcommem. Zařízení vychází na 1 800 dolarů (37 500 Kč bez daně), tedy asi na polovinu toho, co si účtuje Apple za Vision Pro. Na papíře vypadá Samsung Galaxy XR jako logická volba pro ty, kdo chtějí okusit smíšenou realitu, aniž by prodali ledvinu. V praxi je však situace mnohem komplikovanější. A hlavně se zatím nebude prodávat v Evropě. Polovina ceny, ale stejné otázky Galaxy XR je k dispozici od 22. října v USA a Jižní Koreji, česká ani evropská dostupnost zatím nebyla potvrzena. Samsung k němu nabízí balíček bonusů v hodnotě přes 20 000 Kč, což na první pohled vypadá velkoryse. Zahrnuje předplatné Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass, NBA League Pass a několik exkluzivních XR aplikací. Headset samotný váží 545 gramů (bez externího bateriového packu, který přidává dalších 302 gramů). To je méně než Vision Pro, který startuje na 600 gramech. Samsung tvrdí, že konstrukce rovnoměrně rozkládá tlak na čelo a zadní část hlavy, což má zajistit pohodlí i při delším nošení. Baterie vydrží jen 2 hodiny běžného používání, při sledování videa pak 2,5 hodiny. Hardware, který nezklame Samsung nasadil micro-OLED displeje s rozlišením 3 552 × 3 840 pixelů na oko, což dělá celkem 27 megapixelů. To je o 4 miliony víc než u Vision Pro. Displeje pokrývají 96 % barevného prostoru DCI-P3 a nabízejí zorné pole 109° horizontálně a 100° vertikálně. Obnovovací frekvence je nastavena na 72 Hz jako výchozí, s možností přepnutí na 60 Hz nebo 90 Hz. Vision Pro v tomto ohledu vede s maximálními 120 Hz (u nové generace s M5 čipem, první umí 100 Hz). Uvnitř pracuje Snapdragon XR2+ Gen 2, což je čipset navržený přímo pro XR zařízení s podporou 12ms průchozího videa v plném barevném rozsahu. K tomu má Galaxy XR 16 GB RAM a 256GB úložiště. Po stránce hardwaru tedy Samsung nezklamal – senzory pro sledování očí, rukou i prostoru jsou nasazeny v dostatečném počtu (čtyři kamery pro eye-tracking, šest pro sledování prostoru, dvě pro passthrough). Android XR a všudypřítomné Gemini Android XR je nová platforma postavená od základu s důrazem na multimodální AI. Google do ní integroval své Gemini na systémové úrovni, takže asistent vidí, co vidíte vy, slyší, co slyšíte, a reaguje podle kontextu. V teorii to zní skvěle. V praxi? Samsung na prezentaci ukazoval, jak pomocí headsetu najít nejlepší pizzerii v okolí – skrz Gemini a 3D Google Map. Problém je v tom, že nikdo normální si na tohle nenasadí headset. Vezměte telefon, zadejte dotaz, máte výsledek za pár vteřin. Proč byste si kvůli pizze tahali na hlavu 545 gramů elektroniky? Podobně dopadly i další dema – například virtuální procházky restauracemi přes Google Mapy vypadají efektně, ale praktické využití je minimální. Mnohem zajímavější je automatická spatializace 2D videí. Android XR umí jakékoliv video z YouTube nebo jiné služby převést do 3D formátu s hloubkou, což podle prvních dojmů funguje překvapivě dobře. Samsung také přidal možnost sledovat až čtyři sportovní přenosy současně v prostorové multi-view sekci YouTube. Tady už začíná mít headset smysl. Co s tím budete dělat? Samsung zdůrazňuje, že všechny aplikace z Google Play fungují na Galaxy XR hned po vybalení. Vývojáři mohou využít OpenXR, WebXR nebo Unity k vytváření nových XR zážitků. K dispozici jsou hry jako NFL Pro Era nebo Inside [JOB] od studia Owlchemy Labs, známého z Job Simulator. Adobe přidalo Project Pulsar, XR video editor pro úpravu videí s 3D hloubkou. Headset podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, můžete k němu připojit klávesnici, myš nebo herní ovladač (prodává se za dalších 6 000 Kč). Pracovat v něm teoreticky můžete – máte k dispozici virtuální displeje, multitasking s možností otevřít několik oken najednou, a dokonce můžete headset připojit k PC pro PCVR podporu. Enterprise má větší smysl než zábava Zajímavější využití se rysuje v korporátní sféře. Samsung spolupracuje se Samsung Heavy Industries na virtuálním tréninku pro stavbu lodí, Qualcomm přidává podporu Snapdragon Spaces pro podnikové aplikace. Galaxy XR může být užitečný pro vzdělávání, simulace, design nebo vzdálenou spolupráci. Samsung také potvrdil práci na AI brýlích ve spolupráci s Warby Parker a Gentle Monster. Ty by měly přijít v roce 2026 a budou součástí ekosystému Android XR. Právě brýle – nikoliv těžké headsety – jsou budoucnost, na kterou lidé čekají. Stojí to za ty peníze? Galaxy XR není špatný headset. Hardware je solidní, displeje jsou ostré, software má potenciál. Problém je v tom, že nikomu se zatím nepodařilo přesvědčit masy, že smíšená realita je něco, co potřebují. Apple to nezvládl ani se svým prémiově zpracovaným Vision Pro, Samsung to s levnější variantou asi také nepřekoná. Pokud jste early adopter, který miluje nové technologie a rád experimentuje, Galaxy XR může být zajímavá hračka. Pokud hledáte zařízení, které vám změní způsob práce nebo zábavy, čekejte raději na AI brýle nebo další generaci. Co říkáte na první headset od Samsungu? Zdroj: Samsung, GSMArena, XDA Developers O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 