TOPlist

Samsung chce konkurovat Ray-Ban Meta! Brzy odhalí chytré brýle s 12MP kamerou

  • Samsung na MWC 2026 prozradil první konkrétní detaily o svých chytrých brýlích s vestavěnou kamerou
  • Brýle budou fungovat jako „oči" připojené k telefonu Galaxy, který obstará veškeré výpočty
  • Displej v první generaci zřejmě nečekejte – Samsung na dotaz odpověděl, že na zobrazování má jiné produkty

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
10.3.2026 10:00
Ikona komentáře 0
samsung glasses jpg

Samsung o svých chytrých brýlích mluvil dlouho jen v náznacích. Na letošním veletrhu Mobile World Congress v Barceloně ale konečně přišel s konkrétními informacemi. Jay Kim, výkonný viceprezident mobilní divize Samsungu, v rozhovoru pro CNBC popsal základní koncept zařízení, které by mělo zamířit na trh ještě letos.

Brýle vidí, telefon myslí

Princip je jednoduchý: brýle budou mít vestavěnou kameru umístěnou na úrovni očí, která snímá to, na co se díváte. Obraz se v reálném čase přenáší do připojeného telefonu Galaxy, kde probíhá veškeré zpracování pomocí umělé inteligence. Telefon pak vrací zpět relevantní informace – třeba překlad jídelního lístku, identifikaci památky nebo navigační pokyny.

Tento přístup není nový – totéž dělají Meta Ray-Ban brýle, které aktuálně drží podle Counterpoint Research 82 % globálního trhu s chytrými brýlemi. Samsung ale sází na to, že díky integraci s ekosystémem Galaxy a napojení na Google Gemini přes operační systém Android XR nabídne chytřejší a užitečnější AI funkce.

Displej? Na to má Samsung jiné produkty

Asi nejzajímavější moment rozhovoru přišel, když se moderátor zeptal, jestli brýle budou mít vestavěný displej. Kim otázku nepotvrdil ani nevyvrátil, ale dodal, že Samsung má na zobrazování obsahu jiná zařízení – hodinky a telefony. Z toho vyplývá, že první generace chytrých brýlí od Samsungu displej pravděpodobně mít nebude.

To dává smysl z několika důvodů. Brýle bez displeje mohou být lehčí, levnější a společensky přijatelnější. Ostatně i Meta svou první generaci brýlí prodávala bez displeje a teprve nedávno představila variantu Ray-Ban Display Glasses s monokulárním průhledným panelem.

Kdy a za kolik?

Kim uvedl, že Samsung chce mít „něco pro odvětví ještě letos“. Stejný časový horizont potvrdil i šéf Qualcommu Cristiano Amon, jehož firma dodává čipovou platformu. Samsung na brýlích spolupracuje s Qualcommem a Googlem od roku 2023 – prvním výsledkem tohoto partnerství byl headset Galaxy XR, který se loni začal prodávat za 1 800 dolarů.

Na designu brýlí se podílejí módní značky Gentle Monster a Warby Parker, což naznačuje, že Samsung nechce, aby výsledek vypadal jako technologický experiment. Dřívější úniky hovořily o 12Mpx senzoru Sony IMX681 jako hlavní kameře. Konkrétní cenu ani přesné datum uvedení Samsung zatím nesdělil.

Pořídili byste si chytré brýle od Samsungu?

Zdroj: SamMobile, Android Authority

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.2025
Xiaomi electric scooter 4

Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek

Jakub Kárník
8.1.2025