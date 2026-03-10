Samsung chce konkurovat Ray-Ban Meta! Brzy odhalí chytré brýle s 12MP kamerou Hlavní stránka Zprávičky Samsung na MWC 2026 prozradil první konkrétní detaily o svých chytrých brýlích s vestavěnou kamerou Brýle budou fungovat jako „oči" připojené k telefonu Galaxy, který obstará veškeré výpočty Displej v první generaci zřejmě nečekejte – Samsung na dotaz odpověděl, že na zobrazování má jiné produkty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung o svých chytrých brýlích mluvil dlouho jen v náznacích. Na letošním veletrhu Mobile World Congress v Barceloně ale konečně přišel s konkrétními informacemi. Jay Kim, výkonný viceprezident mobilní divize Samsungu, v rozhovoru pro CNBC popsal základní koncept zařízení, které by mělo zamířit na trh ještě letos. Brýle vidí, telefon myslí Displej? Na to má Samsung jiné produkty Kdy a za kolik? Brýle vidí, telefon myslí Princip je jednoduchý: brýle budou mít vestavěnou kameru umístěnou na úrovni očí, která snímá to, na co se díváte. Obraz se v reálném čase přenáší do připojeného telefonu Galaxy, kde probíhá veškeré zpracování pomocí umělé inteligence. Telefon pak vrací zpět relevantní informace – třeba překlad jídelního lístku, identifikaci památky nebo navigační pokyny. Tento přístup není nový – totéž dělají Meta Ray-Ban brýle, které aktuálně drží podle Counterpoint Research 82 % globálního trhu s chytrými brýlemi. Samsung ale sází na to, že díky integraci s ekosystémem Galaxy a napojení na Google Gemini přes operační systém Android XR nabídne chytřejší a užitečnější AI funkce. Displej? Na to má Samsung jiné produkty Asi nejzajímavější moment rozhovoru přišel, když se moderátor zeptal, jestli brýle budou mít vestavěný displej. Kim otázku nepotvrdil ani nevyvrátil, ale dodal, že Samsung má na zobrazování obsahu jiná zařízení – hodinky a telefony. Z toho vyplývá, že první generace chytrých brýlí od Samsungu displej pravděpodobně mít nebude. To dává smysl z několika důvodů. Brýle bez displeje mohou být lehčí, levnější a společensky přijatelnější. Ostatně i Meta svou první generaci brýlí prodávala bez displeje a teprve nedávno představila variantu Ray-Ban Display Glasses s monokulárním průhledným panelem. Kdy a za kolik? Kim uvedl, že Samsung chce mít „něco pro odvětví ještě letos“. Stejný časový horizont potvrdil i šéf Qualcommu Cristiano Amon, jehož firma dodává čipovou platformu. Samsung na brýlích spolupracuje s Qualcommem a Googlem od roku 2023 – prvním výsledkem tohoto partnerství byl headset Galaxy XR, který se loni začal prodávat za 1 800 dolarů. Na designu brýlí se podílejí módní značky Gentle Monster a Warby Parker, což naznačuje, že Samsung nechce, aby výsledek vypadal jako technologický experiment. Dřívější úniky hovořily o 12Mpx senzoru Sony IMX681 jako hlavní kameře. Konkrétní cenu ani přesné datum uvedení Samsung zatím nesdělil. Pořídili byste si chytré brýle od Samsungu? Zdroj: SamMobile, Android Authority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré brýle Samsung únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025