TOPlist

Vydržela jen tři měsíce. Samsung ukončuje prodej trojité skládačky Galaxy Z TriFold

  • Samsung oficiálně potvrdil ukončení prodeje trojskládačky Galaxy Z TriFold pouhé tři měsíce po uvedení
  • Prodeje končí nejprve v Jižní Koreji, v USA telefon zmizí z nabídky po vyprodání zbývajících kusů
  • Důvodem jsou vysoké výrobní náklady a omezená ziskovost experimentálního zařízení za 2 899 dolarů

Sdílejte:
Adam Kurfürst
18.3.2026 12:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy z trifold na sedem pozadi ai upraveno

Když Samsung v prosinci představil svou první „trojskládačku“ Galaxy Z TriFold s 10palcovým displejem a cenovkou přes 60 tisíc korun v přepočtu, bylo jasné, že jde spíše o technologickou demonstraci než masový produkt. Nikdo ale nečekal, že její životní cyklus bude tak krátký – pouhé tři měsíce od uvedení Samsung oficiálně potvrdil ukončení prodeje.

Konec nejprve v Koreji, pak všude jinde

Mluvčí Samsungu pro agenturu Bloomberg potvrdil, že prodeje Galaxy Z TriFold budou ukončeny nejprve na domácím korejském trhu a následně v USA, jakmile se vyprodají zbývající zásoby. Online obchod Samsungu už telefon označuje jako „vyprodáno“ bez náznaku dalšího doplnění. Zájemci mohou zkusit štěstí v kamenných Samsung Experience Stores, kde se údajně ještě pár kusů nachází.

galaxy z trifold 1

Podle korejského serveru Dong-A Ilbo Samsung od prosincového uvedení prodal v Koreji pouhých 6 000 kusů. Zásoby byly doplňovány jen v malých dávkách každých pár týdnů a pravidelně se vyprodávaly během několika minut.

Proč tak brzy?

Za ukončením stojí vysoké výrobní náklady, které v kombinaci s rostoucími cenami komponentů znemožňovaly dosáhnout zisku. Samsung přitom od začátku avizoval, že půjde o limitovanou edici bez ambicí na masový úspěch. Firma rovněž potvrdila, že na nástupci momentálně nepracuje – trojskládačka tak zůstane ojedinělým experimentem, který měl především ukázat, že Samsung takový telefon dokáže vyrobit.

s26 ultra 1
Do Česka se Galaxy Z TriFold oficiální cestou nikdy nedostal a nyní je jasné, že se to už nezmění.

Překvapuje vás tak rychlý konec Galaxy Z TriFold?

Zdroje: Bloomberg, 9to5Google, SamMobile, The Verge, Dong-A Ilbo

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

datart-black-friday-akce-slevy

Galaxy S24 Ultra

POCO X7 barevné verze

samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

