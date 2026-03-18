Vydržela jen tři měsíce. Samsung ukončuje prodej trojité skládačky Galaxy Z TriFold

Samsung oficiálně potvrdil ukončení prodeje trojskládačky Galaxy Z TriFold pouhé tři měsíce po uvedení Prodeje končí nejprve v Jižní Koreji, v USA telefon zmizí z nabídky po vyprodání zbývajících kusů Důvodem jsou vysoké výrobní náklady a omezená ziskovost experimentálního zařízení za 2 899 dolarů

Adam Kurfürst Publikováno: 18.3.2026 12:00

Když Samsung v prosinci představil svou první „trojskládačku" Galaxy Z TriFold s 10palcovým displejem a cenovkou přes 60 tisíc korun v přepočtu, bylo jasné, že jde spíše o technologickou demonstraci než masový produkt. Nikdo ale nečekal, že její životní cyklus bude tak krátký – pouhé tři měsíce od uvedení Samsung oficiálně potvrdil ukončení prodeje.

Konec nejprve v Koreji, pak všude jinde

Mluvčí Samsungu pro agenturu Bloomberg potvrdil, že prodeje Galaxy Z TriFold budou ukončeny nejprve na domácím korejském trhu a následně v USA, jakmile se vyprodají zbývající zásoby. Online obchod Samsungu už telefon označuje jako „vyprodáno" bez náznaku dalšího doplnění. Zájemci mohou zkusit štěstí v kamenných Samsung Experience Stores, kde se údajně ještě pár kusů nachází. Podle korejského serveru Dong-A Ilbo Samsung od prosincového uvedení prodal v Koreji pouhých 6 000 kusů. Zásoby byly doplňovány jen v malých dávkách každých pár týdnů a pravidelně se vyprodávaly během několika minut.

Proč tak brzy?

Za ukončením stojí vysoké výrobní náklady, které v kombinaci s rostoucími cenami komponentů znemožňovaly dosáhnout zisku. Samsung přitom od začátku avizoval, že půjde o limitovanou edici bez ambicí na masový úspěch. Firma rovněž potvrdila, že na nástupci momentálně nepracuje – trojskládačka tak zůstane ojedinělým experimentem, který měl především ukázat, že Samsung takový telefon dokáže vyrobit.

Do Česka se Galaxy Z TriFold oficiální cestou nikdy nedostal a nyní je jasné, že se to už nezmění.

Zdroje: Bloomberg, 9to5Google, SamMobile, The Verge, Dong-A Ilbo

O autorovi: Adam Kurfürst — Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.