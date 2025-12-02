Galaxy Z TriFold oficiálně představen! Má 10palcový displej, 200Mpx foťák a šílenou cenovku Hlavní stránka Zprávičky Samsung představil Galaxy Z TriFold, svůj první telefon se dvěma panty a trojím rozložením Po rozevření dostanete 10palcový displej, skládačka ale zůstává tenká 3,9 milimetru V Česku si telefon nekoupíte, cena v Koreji startuje na přibližně 62 000 korunách Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.12.2025 14:01 2 komentáře 2 Samsung právě ukázal, jak daleko dokáže zajít konstrukční odvaha v kategorii skládaček. Galaxy Z TriFold přináší řešení, které tu dosud nebylo – telefon se neskládá jednou, ale hned dvakrát, což po kompletním rozevření vytvoří displej s úhlopříčkou 10 palců. Jde o přímou odpověď na Huawei Mate XT, Samsung ale volí odlišný konstrukční přístup. Dva panty a tři části displeje Tablet v kapse s několika háčky Výbava na úrovni vlajky Kdy a za kolik? V Česku vůbec Dva panty a tři části displeje Zatímco Huawei vsadil na skládání směrem ven, Samsung zvolil konzervativnější cestu – vnější kryt se skládá dovnitř, takže hlavní displej zůstává chráněný. Dva titanové panty různé velikosti drží konstrukci pohromadě a zajišťují, že se jednotlivé části při zavření spojí bez mezer. Ve složeném stavu se telefon tváří jako běžná skládačka s 6,5palcovým předním displejem v poměru stran 21:9. Jakmile ho ale rozevřete, dostanete tablet s úhlopříčkou odpovídající tabletu. Konstrukce měří v nejtenčím bodě pouhých 3,9 milimetru, celková hmotnost činí 309 gramů, což je relativně hodně. Pro srovnání, Galaxy Z Fold7 váží 236 gramů. V zavřeném stavu je telefon tlustý 12,9 mm. Tablet v kapse s několika háčky Hlavní displej nabízí rozlišení 2160 × 1584 pixelů, obnovovací frekvenci 1–120 Hz a maximální jas 1600 nitů. To je o poznání méně než u menšího předního displeje, který dosahuje až 2600 nitů a má vyšší rozlišení 2520 × 1080 pixelů. Oba panely jsou typu Dynamic AMOLED 2X s pokrytím 100 % barevného prostoru DCI-P3. Samsung vyvinul pro TriFold samostatnou aplikaci Samsung DeX, která z telefonu udělá plnohodnotnou pracovní stanici, podobně jako na tabletech Galaxy. Můžete si vytvořit až čtyři virtuální plochy s pěti aplikacemi na každé, telefon podporuje připojení myši a klávesnice přes Bluetooth nebo rozšíření na externí monitor. V základním režimu systém zobrazí tři aplikace vedle sebe, každou v samostatném okně. Výbava na úrovni vlajky Galaxy Z TriFold pohání procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, což je speciální verze loňského čipsetu pro Samsung. Není to tedy nejnovější 8 Elite Gen 5, ale pořád jde o velmi výkonný hardware. K dispozici je 16 GB RAM a úložiště buď 512 GB, nebo 1 TB. Fotoaparát přebírá sestavu z Foldu7 – 200Mpx hlavní snímač (ISOCELL HP2), 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem a 12Mpx širokoúhlý objektiv. Pro selfie slouží dvě 10Mpx kamerky, jedna v předním displeji a druhá v hlavním panelu. Baterie má kapacitu 5600 mAh a je rozdělená do tří článků umístěných v každé sekci telefonu. Podporuje 45W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, případně reverzní nabíjení dalších zařízení. Odolnost je na úrovni IP48, což znamená ochranu před vodou do 1,5 metru na 30 minut a proti pevným částicím větším než 1 milimetr. Kdy a za kolik? V Česku vůbec Galaxy Z TriFold vstoupí do prodeje 12. prosince v Jižní Koreji za cenu 3 594 000 wonů, což odpovídá přibližně 62 000 korunám. Později se má dostat do Číny, Tchaj-wanu, Singapuru, Spojených arabských emirátů a USA. Evropa v plánech chybí, Samsung explicitně potvrdil, že v České republice telefon dostupný nebude. Důvody nejsou těžké odhadnout. Jde o extrémně experimentální produkt s omezenou výrobní kapacitou a cenou, která ho řadí spíš do kategorie technologické ukázky než mainstreamového telefonu. Samsung navíc čelí v Evropě přísnějším regulacím ohledně opravitelnosti a životnosti elektroniky, což by u tak složité konstrukce mohlo být problém. Uvítali byste trojskládačku v Česku, nebo je to zbytečná hračka pro bohaté? Zdroj: Samsung Newsroom 