Samsung už pracuje na Galaxy Buds4. Zmínka o nich se objevila v One UI 8.5

Samsung už pracuje na sluchátkách Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro pro rok 2026

Nová sluchátka dostala modelová čísla SM-R540 a SM-R640
Informace pochází z uniklého kódu nadstavby One UI 8.5

Adam Kurfürst
Publikováno: 21.9.2025 18:00

Z uniklé verze nadstavby One UI 8.5 vyplývá, že jihokorejský gigant intenzivně pracuje na sluchátkách Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro. Teprve nedávno přitom jihokorejský gigant rozšířil aktuální rodinku Galaxy Buds3 o verzi FE, která se tváří jako cenově dostupnější alternativa ke dvěma dosavadním modelům. Zda se fanouškovské edice dočkáme i v rámci „čtyřek", ale zatím nevíme.

První konkrétní detaily o nové generaci

Informace o připravovaných sluchátkách pochází z analýzy kódu uniklé verze One UI 8.5, kterou Samsung aktuálně vyvíjí (informoval o tom server Android Authority). V kódu se kromě samotných názvů objevila také modelová čísla SM-R540 pro Galaxy Buds4 a SM-R640 pro variantu Pro. Číslování logicky navazuje na současnou generaci – Galaxy Buds3 nesou označení SM-R530 a Buds3 Pro pak SM-R630.

Od uvedení třetí generace sluchátek Galaxy Buds uplynul více než rok, takže načasování pro příchod nástupců se pomalu blíží. Samsung obvykle představuje nová sluchátka společně s vlajkovými telefony, což by mohlo znamenat odhalení během prvního Galaxy Unpacked eventu v roce 2026.

Možné rozšíření o model FE

Zajímavou otázkou zůstává, zda Samsung zopakuje strategii z letošního roku a kromě dvou prémiových modelů představí později také cenově dostupnější variantu Galaxy Buds4 FE. Model Galaxy Buds3 FE dorazil několik měsíců po hlavní dvojici a nabídl základní funkce za výrazně nižší cenu. V uniklém kódu One UI 8.5 se však zatím objevily zmínky pouze o modelech Buds4 a Buds4 Pro.

Těšíte se na Galaxy Buds4, nebo vám vyhovuje současná generace?

Zdroj: Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…