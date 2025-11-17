TOPlist

Samsung Galaxy Buds4 Pro ve velkém úniku: Byl prozrazen design i nová funkce!

  • Samsung Galaxy Buds4 Pro odhalily design prostřednictvím animací v nadstavbě One UI 8.5
  • Sluchátka dostanou funkci Head Gestures pro ovládání pohyby hlavy bez použití rukou
  • Nové pouzdro změní způsob ukládání - sluchátka se budou pokládat naplocho

Adam Kurfürst
17.11.2025 12:00
galaxy buds3 pro vzhled nahled

Server Android Authority exkluzivně získal animace z připravované nadstavby One UI 8.5, které prozrazují vzhled očekávaných sluchátek Samsung Galaxy Buds4 Pro (s kódovým označením Bach). Oproti základnímu modelu Galaxy Buds4 (Handel), jehož design jsme vám na základě podobného leaku přiblížili před měsícem, se prémiová verze dočká několika významných vylepšení včetně ovládání pomocí gest hlavy.

Design projde výraznou proměnou

Samsung u modelu Galaxy Buds4 Pro zachovává design s nožičkou, ale výrazně změní jeho provedení. Zatímco předchozí generace Buds3 Pro vsadila na ostré, trojúhelníkové linie, nová sluchátka přejdou k plošším a zaoblenějším tvarům. Z uniklých animací je také patrné, že zmizí charakteristická světelná lišta z nožičky, kterou známe z aktuální generace.

samsung galaxy buds4 pro sluchatko design unikla animace

Dotykové ovládání však zůstane zachováno. Sluchátka také nadále budou disponovat silikonovými špunty pro lepší izolaci okolního hluku a pohodlnější nošení při dlouhodobém používání.

Head Gestures přinesou ovládání bez dotyku

Nejvýznamnější novinkou bude funkce Head Gestures, kterou Samsung implementuje v pokročilé podobě. Zatímco konkurenční Sony WF-1000XM5 nebo Google Pixel Buds Pro 2 nabízejí podobnou funkci pouze pro přijímání hovorů, Samsung jde výrazně dál.

Podle kódu v One UI 8.5 budou Galaxy Buds4 Pro umět reagovat na kývnutí nebo zatřesení hlavou při:

  • Přijímání a odmítání hovorů a notifikací
  • Čtení oznámení nahlas nebo zastavení čtení
  • Vypínání budíků, časovačů a upomínek kalendáře
  • Odpovídání na otázky typu ano/ne při komunikaci s AI asistentem

Redesign nabíjecího pouzdra

Samsung také kompletně přepracoval nabíjecí pouzdro. Namísto vertikálního vkládání sluchátek do pouzdra, jak jsme zvyklí z předchozích generací, se Buds4 Pro budou pokládat naplocho. Pokud jste viděli například sluchátka Redmi Buds 6, pak budete tušit, jak přibližně může krabička nových sluchátek vypadat – jen pravděpodobně využije prémiovějších materiálů a celkově snad bude působit luxusněji a také bytelněji.

samsung galaxy buds4 pro nabijeci pouzdro unikla animace

Známé funkce v novém balení

Animace potvrzují, že Galaxy Buds4 Pro si zachovají oblíbené funkce z předchozí generace. Mezi ně patří 360° nahrávání zvuku, které využijete při natáčení videí, adaptivní kontrola hluku přizpůsobující se okolnímu prostředí a funkce Find your phone pro nalezení ztraceného telefonu.

Představení zřejmě s řadou Galaxy S26

Ačkoliv Samsung oficiální datum představení nepotvrdil, vše nasvědčuje tomu, že se Galaxy Buds4 Pro dočkáme společně s řadou Galaxy S26. Spekuluje se, že bude představena na eventu Galaxy Unpacked v únoru příštího roku.

galaxy s25
Apple rozhoduje za Samsung. Galaxy S26 byl údajně přepracován jen kvůli ceně iPhonu Jakub Kárník Zprávičky

Vzhledem k tomu, že animace pocházejí z beta verze One UI 8.5, která je téměř dokončená, můžeme očekávat, že vývoj sluchátek je již v poměrně pokročilé fázi. Samsung tak bude mít dostatek času na finální doladění softwaru i hardwaru před oficiálním uvedením.

Zaujala vás funkce Head Gestures, nebo preferujete klasické dotykové ovládání?

Zdroj: Android Authority

