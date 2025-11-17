Samsung Galaxy Buds4 Pro ve velkém úniku: Byl prozrazen design i nová funkce! Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds4 Pro odhalily design prostřednictvím animací v nadstavbě One UI 8.5 Sluchátka dostanou funkci Head Gestures pro ovládání pohyby hlavy bez použití rukou Nové pouzdro změní způsob ukládání - sluchátka se budou pokládat naplocho Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Server Android Authority exkluzivně získal animace z připravované nadstavby One UI 8.5, které prozrazují vzhled očekávaných sluchátek Samsung Galaxy Buds4 Pro (s kódovým označením Bach). Oproti základnímu modelu Galaxy Buds4 (Handel), jehož design jsme vám na základě podobného leaku přiblížili před měsícem, se prémiová verze dočká několika významných vylepšení včetně ovládání pomocí gest hlavy. Design projde výraznou proměnou Samsung u modelu Galaxy Buds4 Pro zachovává design s nožičkou, ale výrazně změní jeho provedení. Zatímco předchozí generace Buds3 Pro vsadila na ostré, trojúhelníkové linie, nová sluchátka přejdou k plošším a zaoblenějším tvarům. Z uniklých animací je také patrné, že zmizí charakteristická světelná lišta z nožičky, kterou známe z aktuální generace. Dotykové ovládání však zůstane zachováno. Sluchátka také nadále budou disponovat silikonovými špunty pro lepší izolaci okolního hluku a pohodlnější nošení při dlouhodobém používání. Head Gestures přinesou ovládání bez dotyku Nejvýznamnější novinkou bude funkce Head Gestures, kterou Samsung implementuje v pokročilé podobě. Zatímco konkurenční Sony WF-1000XM5 nebo Google Pixel Buds Pro 2 nabízejí podobnou funkci pouze pro přijímání hovorů, Samsung jde výrazně dál. Podle kódu v One UI 8.5 budou Galaxy Buds4 Pro umět reagovat na kývnutí nebo zatřesení hlavou při: Přijímání a odmítání hovorů a notifikací Čtení oznámení nahlas nebo zastavení čtení Vypínání budíků, časovačů a upomínek kalendáře Odpovídání na otázky typu ano/ne při komunikaci s AI asistentem Redesign nabíjecího pouzdra Samsung také kompletně přepracoval nabíjecí pouzdro. Namísto vertikálního vkládání sluchátek do pouzdra, jak jsme zvyklí z předchozích generací, se Buds4 Pro budou pokládat naplocho. Pokud jste viděli například sluchátka Redmi Buds 6, pak budete tušit, jak přibližně může krabička nových sluchátek vypadat – jen pravděpodobně využije prémiovějších materiálů a celkově snad bude působit luxusněji a také bytelněji. Známé funkce v novém balení Animace potvrzují, že Galaxy Buds4 Pro si zachovají oblíbené funkce z předchozí generace. Mezi ně patří 360° nahrávání zvuku, které využijete při natáčení videí, adaptivní kontrola hluku přizpůsobující se okolnímu prostředí a funkce Find your phone pro nalezení ztraceného telefonu. Představení zřejmě s řadou Galaxy S26 Ačkoliv Samsung oficiální datum představení nepotvrdil, vše nasvědčuje tomu, že se Galaxy Buds4 Pro dočkáme společně s řadou Galaxy S26. Spekuluje se, že bude představena na eventu Galaxy Unpacked v únoru příštího roku. Apple rozhoduje za Samsung. Galaxy S26 byl údajně přepracován jen kvůli ceně iPhonu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Vzhledem k tomu, že animace pocházejí z beta verze One UI 8.5, která je téměř dokončená, můžeme očekávat, že vývoj sluchátek je již v poměrně pokročilé fázi. Samsung tak bude mít dostatek času na finální doladění softwaru i hardwaru před oficiálním uvedením. Zaujala vás funkce Head Gestures, nebo preferujete klasické dotykové ovládání? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Samsung sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.