Apple rozhoduje za Samsung. Galaxy S26 byl údajně přepracován jen kvůli ceně iPhonu Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně předělal Galaxy S26, aby udržel v USA cenu $799 (stejnou jako má iPhone 17) Telefon ztloustl z 6,9 mm na 7,24 mm a baterie klesla z 4900 mAh na 4300 mAh Samsung očekával, že Apple zvedne cenu, ale nestalo se to – teď šetří na komponentech Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.11.2025 14:00 2 komentáře 2 Samsung má problém. Galaxy S26 měl být tenčí a mít větší baterii než S25, ale plány se změnily. Podle korejských zdrojů za tím stojí Apple a jeho rozhodnutí nezvednout cenu iPhonu 17. Samsung chtěl stejnou cenu jako iPhone, ale nemohl si dovolit vylepšení, která plánoval – tak je jednoduše zrušil. Co se změnilo a proč Původní plán byl jasný. Galaxy S26 měl mít tloušťku 6,9 mm a baterii s kapacitou 4900 mAh. To by byl solidní upgrade oproti S25, který má 7,2 mm a 4000 mAh. Samsung chtěl prostě ukázat, že dokáže udělat tenčí telefon s větší baterií. Jenže pak Apple oznámil iPhone 17 za $799 – stejnou cenu jako iPhone 16. Samsung počítal s tím, že Apple zvedne cenu a S26 bude moci stát třeba $849 nebo $899 s vylepšeními. Když se to nestalo, Samsung zjistil, že nemůže nabídnout tenčí tělo a větší baterii za stejnou cenu jako iPhone 17. Tak plány změnil. Výsledek? S26 bude mít 7,24 mm (tlustší než původně, ale trochu stále tenčí než S25) a baterii s kapacitou 4300 mAh – což je sice o 300 mAh víc než S25, ale o 600 mAh méně, než Samsung chtěl. Důvod? Úspora nákladů. Tenčí tělo vyžaduje dražší komponenty a větší baterie taky stojí víc. Když Apple řídí vaši cenovou strategii Tohle je podivná situace. Samsung má vlastní technologie, vlastní výrobu displejů, čipů (Exynos) i baterií – ale jeho cenová strategie závisí na tom, co udělá Apple. Pokud Apple nezvedne cenu, Samsung taky nezvedne. Pokud Apple zvedne, Samsung může taky. To je reaktivní přístup, ne inovativní. Co s ostatními modely Galaxy S26+ má mít stejnou tloušťku a baterii jako S25+ – žádné vylepšení. To znamená, že jediný důvod pro upgrade bude výkonnější čipset a možná lepší fotoaparáty. Pokud máte S25+, není moc důvodů přecházet. Galaxy S26 Ultra dostane 5000mAh baterii jako S25 Ultra, ale bude o 0,3 mm tenčí. Navíc dostane „Flex Magic Pixel“ technologii od Samsung Display divize, která umožňuje elektronicky nastavit ochranu soukromí obrazovky – bez nutnosti instalovat dodatečnou fólii. Kdy se to dozvíme jistě Galaxy S26 by měl vyjít začátkem roku 2026, pravděpodobně v lednu nebo únoru. Do té doby se můžou specifikace ještě změnit – tohle jsou zatím jen úniky z korejských zdrojů. Ale pokud se potvrdí, Samsung vsadil na cenovou stabilitu místo technických vylepšení. Uvidíme, jestli mu to vyjde. Je pro vás důležitější cena, nebo výdrž baterie? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy S26 únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.