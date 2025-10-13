Takhle mají vypadat Samsung Galaxy Buds4. Změny v designu propálil samotný výrobce Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds4 odhalily svůj design díky úniku v beta verzi One UI 8.5 Sluchátka si zachovají stonkový design, ale přejdou k zaoblenějším tvarům Uvedení se očekává začátkem roku 2026 společně s řadou Galaxy S26 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Měsíc poté, co jsme vás informovali o práci Samsungu na sluchátkách Galaxy Buds4, se díky úniku dozvídáme první konkrétní detaily o jejich designu. Server Android Authority objevil v nejnovější uniklé verzi nadstavby One UI 8.5 ikonu s názvem „list_ic_earbuds_buds4“, která prozrazuje, jak budou nová sluchátka vypadat. Méně hranatý, více zaoblený design Z uniklé ikony vyplývá, že Samsung Galaxy Buds4 si zachovají charakteristický stonkový design, který jsme viděli u předchozí generace. Významnou změnou však bude celkový tvar sluchátek – Samsung se zjevně odkloní od ostřejších, trojúhelníkových linií Galaxy Buds3 a přejde k zaoblenějšímu a měkčímu designu. Ikona také potvrzuje přítomnost silikonových špuntů do uší, které by měly zajistit lepší přilnutí a pohodlnější nošení při dlouhodobém používání. Tato designová změna naznačuje, že Samsung klade důraz na ergonomii a komfort nové generace. Kdy se dočkáme představení? Jak jsme psali v září, Samsung připravuje dva modely – Galaxy Buds4 s označením SM-R540 a prémiové Galaxy Buds4 Pro s označením SM-R640. Od uvedení třetí generace uplynul více než rok, takže načasování pro nástupce se pomalu blíží. Podle dosavadních zvyklostí Samsung představuje nová sluchátka společně s vlajkovými telefony. To naznačuje, že odhalení Galaxy Buds4 můžeme očekávat začátkem roku 2026 během prvního Galaxy Unpacked eventu, kde by měla být představena také řada Galaxy S26. Líbí se vám zaoblenější design, nebo preferujete ostřejší linie současné generace? Zdroje: Android Authority, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Samsung sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.