Rendery: Takhle mají vypadat Samsung Galaxy Buds2 Pro

Společně s novými ohebnými telefony Galaxy Z Fold4 a Z Flip4 či hodinkami Galaxy Watch5 by měla na trh letos v létě vyrazit také další bezdrátová sluchátka od Samsungu. Podle všeho půjde o model Galaxy Buds2 Pro, který bude pokračovat v druhé sérii těchto populárních špuntů. I když nás od srpnového představení dělí jen pár týdnů, ohledně sluchátek zatím moc informací neprosáklo. Není divu, když středem pozornosti jsou hlavně zmíněné hodinky.

Teď už ovšem máme “na stole” první velký únik. Stejně jako v případě Galaxy Watch5 jde o rendery, které by měly odhalovat finální design produktu. Jak se zdá, Samsung nemá v úmyslu se vydat nějakým neověřeným designovým směrem, ale přece jen je vidět jedna zajímavost. Galaxy Buds2 Pro budou podle všeho více odpovídat vzhledu Galaxy Buds Pro než přechozím Galaxy Buds2. To by mohlo mimo jiné naznačovat trochu lepší funkce.

Kromě tvarů špuntů i přenosného pouzdra rendery odhalují i tři konkrétní barevné varianty. Údajně půjde o bílou (White), tmavě šedou (Graphite) a světle fialovou (Bora Purple), ve které se má objevit i Galaxy Z Flip4.

Co říkáte na tu fialovou barvu?

Zdroj: 91mobiles