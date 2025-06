Samsung překvapil levnými sluchátky Galaxy Buds Core. Mají ANC a parádní výdrž

Jihokorejský technologický gigant Samsung oficiálně představil svá zatím nejlevnější bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Core, která překvapivě přinášejí řadu prémiových funkcí. Novinka debutuje s cenou pouhých 4 999 rupií (přibližně 1 200 Kč v přepočtu) a na indickém trhu bude dostupná od pátku. Bohužel, o dostupnosti v Evropě zatím slovo nepadlo.

Překvapivě bohatá výbava za nízkou cenu

Sluchátka Galaxy Buds Core lákají na aktivní potlačení hluku (ANC), které se postupem let dostalo i do nižších cenových segmentů. Design nových sluchátek se velmi podobá modelu Galaxy Buds FE, a to včetně křidélek pro pevnější uchycení v uchu. Každé sluchátko disponuje třemi mikrofony pro kvalitnější přenos hlasu během hovorů, přičemž výrobce slibuje „nejlepší kvalitu hovorů ve své třídě“.

Potěší také certifikace IP54, která zajistí odolnost vůči prachu a stříkající vodě. Praktická je i dostatečně velká baterie – každé sluchátko nabízí 65mAh kapacitu, zatímco pouzdro má rovnou 500 mAh. Tato kombinace umožňuje až 35 hodin poslechu bez zapnutého ANC, případně 20 hodin s aktivovaným potlačením hluku.

Konektivita a inteligentní funkce

Galaxy Buds Core podporují Bluetooth 5.4 a pracují s několika audio kodeky – AAC, SBC a Samsung Scalable Codec. Sluchátka se snadno propojí s ostatními zařízeními Galaxy a lze je lokalizovat pomocí funkce Samsung Find. Nechybí ani dotykové ovládání na sluchátkách a funkce automatického přepínání mezi zařízeními.

Vzhledem k tomu, že žijeme v roce 2025, nemohou ani tyto základní sluchátka postrádat funkce umělé inteligence. Buds Core integrují Galaxy AI s funkcí Interpreter, která poskytuje obousměrný překlad v reálném čase přímo do vašich uší. Tato funkce je obzvláště užitečná při cestování nebo komunikaci s lidmi hovořícími jiným jazykem.

Dostupnost zatím jen v Indii

Galaxy Buds Core budou dostupné ve dvou barevných variantách – černé a bílé. Bohužel, zdá se, že sluchátka jsou zatím určena pouze pro indický trh.

Je možné, že Samsung překvapí a oznámí globální dostupnost těchto sluchátek na nadcházející akci Unpacked, která se uskuteční 9. července 2025. Na té by měla společnost představit také nové skládací telefony řady Galaxy Z Fold7 a Flip7 a chytré hodinky Galaxy Watch8.

Líbila by se vám tato levná sluchátka od Samsungu v naší nabídce?

Zdroje: Android Authority, Sammy Fans, SamMobile