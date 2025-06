Je čas říct sbohem? Samsung Galaxy Watch4 selhávají stále většímu množství uživatelů

Chytré hodinky, které máte na rukou, by v ideálním případě neměly po pár letech odejít do křemíkového nebe. Jenže přesně to se v tuto chvíli podle všeho děje některým uživatelům Samsung Galaxy Watch4, a to poměrně dramatickým způsobem. Přestože jde o model z roku 2021, který je stále k sehnání v některých obchodech, začínají se množit hlášení o fatální chybě displeje – komunitně přezdívanou jako tzv. „Red Screen of Death“.

Problém údajně začíná nenápadně. Barvy na displeji se náhle mění na červenou, růžovou nebo oranžovou, načež uživatelé zaznamenávají zpomalení odezvy a výpadky zobrazení. Nakonec přestane displej fungovat úplně. Tehdy už nepomáhá ani restart, a v některých případech nelze hodinky ani znovu zapnout.

Jak takový Red Screen of Death na hodinkách Samsung Galaxy Watch4 vypadá v praxi, ukázal 17. června uživatel sítě Reddit, u/cokeplantcp.

Uživatel rovněž popisuje, že hodinky ztratily funkčnost už po 20 minutách od prvních příznaků, což znamená, že spád je v případě chyby celkem rychlý. Další uživatelé přitom odpovídají, že reporty o této chybě vídávají na fórech stále častěji, údajně už zhruba po páté jen tento týden.

Závada u Samsung Galaxy Watch4 není nová, ale patrně častější

Závada sama o sobě není úplně nová – některá podobná hlášení se objevovala už dříve. Co se ale evidentně změnilo, je intenzita a četnost reportů v posledních týdnech. I portál Android Authority uvádí, že případů přibývá, i když přiznává, že konkrétní statistiky neexistují. Uživatelé s problémy mají přirozeně větší motivaci sdílet zkušenosti než ti spokojení.

Zatím každopádně není jasné, jestli jde o sériovou vadu, přirozené stárnutí nebo kombinaci více faktorů. Samsung se k věci zatím nevyjádřil, a tak nezbývá než čekat, zda společnost nabídne oficiální stanovisko či řešení.

Setkali jste se někdy s podobnou chybou?

Zdroj: NotebookCheck, AndroidAuthority, Reddit