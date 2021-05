Samsung Galaxy A72 recenze: skvělý smartphone pro masy

Řada Galaxy A zastává v portfoliu jihokorejského Samsungu důležitou roli. Troufneme si tvrdit, že se jedná o smartphony pro skutečně širokou veřejnost, kterou víc než tabulky se specifikacemi zajímá jak telefon vypadá a jak funguje v praxi. K tomu tato řada pokrývá i poměrně široké cenové spektrum od základních smartphonů až po střední třídu. A my se v naší recenzi právě podíváme na jednoho z lépe vybavených zástupců v podobě smartphonu Samsung Galaxy A72. Jedná se o ten správný telefon právě pro vás?

Obsah recenze Samsung Galaxy A72

V balení najdete jen to nejnutnější

Samsung zákazníky nadstandardním obsahem balení svých smarphonů rozhodně nijak nerozmazluje. Zatímco někteří konkurenti do základního balení přidávají TPU obaly či telefony již z výroby opatřují ochrannou fólií na displej, v případě Samsungu Galaxy A72 musíte vzít za vděk USB-C napájecímu adaptéru, kabelu, nástroji pro vytažení SIM a pár manuálům. Na druhou stranu musíme přinejmenším ocenit, že přibalený adaptér nabídne výkon 25W a velmi kompaktní rozměry.

Samsung Galaxy A72 vsadil na plast

V poslední době se čím dál častěji setkáváme s telefony vyšších cenových kategorií, které nahradily kovovou kostru plastem, který se pouze snaží tvářit jako kov a záda mají tvořena buď tvrzeným sklem, nebo opět plastem, který se za tvrzené sklo pouze vydává. U smartphonů s cenou okolo 10 tisíc Kč se pak tento typ konstrukce stal prakticky standardem a byť ani testovaný Samsung Galaxy A72 není výjimkou, zvolil přece jen trochu jiný a svým způsobem osvěžující přístup. Plastový rámeček telefonu má sice i zde chromový povrch – v námi testované variantě zabarvený do fialova. Záda oproti tomu neskrývají, že jsou vyrobena z plastu a dokonce nabídnou matný povrch, který je oproti sklu či jeho imitacím mnohem praktičtější.

Samsung má slevu na televize. Vrátí až 25 000Kč. Vyplatí se? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Z telefonu přitom i přes hojné využití “přiznaného” plastu skutečně nemáme dojem lacině zpracovaného zařízení. Záda mají na dotek příjemně hladký (i když trochu klouzavý) povrch a celkově je telefon skutečně zpracován na výbornou. Navíc nabídne i certifikaci IP67 – tedy vodě a prachu vzdornost. Plavání s telefonem se jako obvykle ani zde zrovna nedoporučuje, je však rozhodně příjemné vědět, že telefon dle výrobce zvládne i nějaký ten kontakt s vodou a neublíží mu ani pobyt v prašném prostředí. Snaha odlišit se je patrná i z provedení modulu fotoaparátu, který tvoří se zády Galaxy A72 jeden celek.

Přední strana telefonu je pak vcelku standardní s tenkými rámečky okolo displeje a jen nepatrně širší spodní bradou. Umístění selfie kamery se Samsung rozhodl vyřešit malým průstřelem uprostřed horní části displeje. Kolébka pro ovládání hlasitosti spolu s tlačítkem napájení si našli své místo na pravém boku smartphonu a všechna tři tlačítka jsou velmi dobře dosažitelná palcem pravé ruky. Co nemusí vyhovovat každému jsou rozměry telefonu Samsung Galaxy A72. Ty činí 165 x 77,4 x 8,4 mm a v kombinaci s poměrně ostrými hranami a rovnými zády příliš nepřispívají k pohodlnému ovládání jednou rukou. Na čistě plastový smartphone vyšší hmotnost 203 gramů lze ospravedlnit nejen nasazením velkého displeje, ale především 5 000mAh baterií.

Vynikající Super AMOLED v doprovodu stereo reproduktorů

Jednou z velkých předností Samsungu Galaxy A72 je bezesporu použitý displej. Jedná se o 6,7″ velký Super AMOLED s velmi slušnou svítivostí až 800 nitů. Panel díky FullHD+ rozlišení nabídne dostatečnou jemnost obrazu 394 ppi a rozhodně potěší i 90Hz obnovovací frekvence. V této cenové kategorii se sice již nachází i telefony se 120Hz panely, nicméně ty využívají IPS technologii. Navíc rozdíl mezi 90 a 120Hz obnovovací frekvencí dle nás není pocitově tak velký jako rozdíl mezi 60 a 90 Hz. Vyšší obnovovací frekvence však není zdaleka to jediné, co tento displej nabízí.

Díky vysokému maximálnímu jasu v kombinaci s automatickou úpravou kontrastu je displej velmi dobře čitelný i během slunečného dne. Barevné podání je tradičně saturovanější, ze sytosti barev lze však slevit volbou “přirozených” barev v nastavení. Vedle toho pak v nastavení naleznete také možnost úpravy barevné teploty či vyvážení bílé. Samsung pak nešetřil ani v oblasti zvukového projevu a Galaxy A72 tak nabídne hlasité stereoreproduktory. Ty jsou na tuto cenovou kategorii poměrně kvalitní a nabídnou až překvapivě čistý zvuk s náznakem basů, jen snad nepatří úplně mezi nejhlasitější stereoreproduktory v telefonu. Příznivce drátových sluchátek pak zajisté potěší přítomnost 3,5mm jacku. Stejně jako vlastnosti displeje, pak může uživatel upravovat také zvukový projev, v tomto případě prostřednictvím Dolby Atmos.

Čtečka otisků prstů

Samsung pochopitelně nezapomněl ani na možnosti biometrického zabezpečení. Vedle ne bezpečného odemykání obličejem máte k dispozici také čtečku otisků prstů. Ta se zde ukrývá pod displejem a využívá optický snímač. Čtečka je velmi přesná a za dobu testování se nám stalo jen výjimečně, že otisk nerozpoznala napoprvé. Na současné standardy je však trochu pomalejší. Nicméně nejedná se o nic dramatického a odemknutí smartphonu jí zabere jen něco přes vteřinu. Podobně jako u nedávno recenzovaného OnePlus 9 Pro bychom však ocenili umístění čtečky o kousek dál od spodního okraje telefonu. Nutno však dodat, že v tomto případě se nejednalo o takový extrém jako ve druhém jmenovaném případě.

Samsung Galaxy Z Flip 3 vypadá fantasticky. Co na něj říkáte? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Výkon spíše pro nenáročné

Jednou z oblastí, ve které Samsung u své novinky šetřil, je výkon – respektive použitý chipset. Nemusíte se však nutně hned lekat. Vsadil totiž na, v nižší-střední třídě již mnohokrát prověřený Qualcomm Snapdragon 720G. Ten je podporován 6 GB RAM a uživatel má k dispozici 128GB úložiště, dále rozšířitelné o microSD paměťové karty. V praxi je tato kombinace dostatečná pro hladký běh systému i základní hraní. Pokud však patříte mezi mobilní hráče, patrně vaše nároky neuspokojí. My jsme na telefonu otestovali jednu z nejnáročnějších mobilních her Genshin Impact, u které Samsung Galaxy A72 stačil na hraní při nejnižších nastavených detailech. S mobilním Call of Duty si pak testovaný smartphone poradil na střední grafické nastavení.

S použitým chipsetem pak souvisí také absence podpory 5G konektivity a Wi-Fi 6. Spolehnout se tak musíte “pouze” na LTE a Wi-Fi 802.11ac společně s Bluetooth 5.0. K dobru však musíme Samsungu Galaxy A72 připočíst přítomnost NFC a opravdu velmi dobrý příjem signálu, za což z části jistě vděčí i své plastové konstrukci. Telefon podporuje i dual-SIM, musíte však obětovat microSD kartu.

Výdrž baterie je předností Galaxy A72

Uvnitř telefonu se ukrývá baterie o kapacitě 5 000 mAh. Sama o sobě tato hodnota dává příslib solidní výdrže na jedno nabití a očekávání je ještě podpořeno úsporným chipsetem. S potěšením pak můžeme konstatovat, že jsou tato optimistická očekávání blízko realitě všedních dnů. S telefonem jsme neměli větší problémy zvládnout i dva pracovní dny o několika delších telefonátech, komunikaci přes mail a instant messengery, procházení webu či hodince přehrávání hudby přes bluetooth. K tomu jsme přidali ještě půlhodiny YouTube a hraní her a rázem jsme se v průměru pohybovali těsně pod hranicí 4 hodin aktivního používání denně. Pokud byste tuto hodnotu chtěli ještě trochu vylepšit, můžete přepnout displej do 60Hz režimu, vypnout Allways on Display či aktivovat spořič baterie. Co se naopak doplnění energie týče, z 15 na 100 % to přibalenému 25W adaptéru zabere v průměru rovnou hodinu.

Samsung Galaxy A72 a skvělé One UI 3.1

Sami nevíme, po kolikáté to budeme zmiňovat, ale uvedením One UI se Samsung v našich očích rázem změnil ze společnosti opatřující své smartphony nepříliš povedeným softwarem na vývojáře jedné z nejlepších současných Android nadstaveb. Samozřejmě, ne každému musí toto prostředí nutně vyhovovat, či se zamlouvat po stránce designu. Za nás je však One UI pěkně přehledné a svěže působící prostředí, kterému nechybí žádná zásadní funkce. Zde přítomné One UI 3.1 běžící nad Androidem 11 je navíc příkladně optimalizované, což ještě umocňuje velmi dobrý uživatelský zážitek. Velmi příjemné je pak i vědomí, že Galaxy A72 spadá mezi telefony, které od Samsungu obdrží 3 velké aktualizace Androidu a výrobce se bude 4 roky starat o aktuálnost jejich zabezpečení.

Prostředí One UI 3.1 pochopitelně přináší řadu funkcí známých z čistého Androidu, ale i vlastní vylepšení. Například máme tradičně na vybranou mezi známou trojicí ovládacích tlačítek, jejichž pořadí můžeme měnit a hned dvěma způsoby ovládání gesty. V první řadě je zde přítomno klasické ovládání pomocí kombinace tažení prstem od spodní brady i boků. Alternativou od Samsungu je pak tažení od spodní brady vzhůru v místech, kde se jinak nachází zmíněná trojice tlačítek. Přítomna je rovněž podpora bublin pro aplikace třetích stran a vylepšené ovládání multimédií integrované do oblasti s přepínači – v obou případech s těmito novinkami přišel právě Android 11.