OnePlus 9 Pro recenze: skvěle vybavený a přesto rozporuplný smartphone

Společnost OnePlus již nějakou dobu není tím mladým, ambiciózním startupem představujícím ročně jeden, nanejvýš dva špičkové smartphony s cílem zatopit vlajkovým modelům zavedených výrobců. S tím, jak společnost získala na popularitě se postupem času rozrůstá její portfolio a OnePlus se po malých krůčcích přibližuje právě velkým hráčům mezi výrobci smartphonů. Do jaké míry se tento fakt promítl do nového TOP modelu OnePlus 9 Pro?

Obsah recenze OnePlus 9 Pro

Obsah balení OnePlus 9 Pro

Uvnitř podlouhlé červené krabičky na nás kromě telefonu samotného čekal také 65W adaptér s USB-C konektorem a společnost mu dělal USB-C kabel v pro OnePlus typickém červeno-bílém provedení. Přítomny jsou pochopitelně také nutné základní manuály. Vedle toho si pro nás výrobce připravil i bonus v podobě silikonového obalu a na telefonu se nacházela již z výroby aplikovaná hydrogelová fólie. Spolu s telefonem jsme pak obdrželi také pouzdro s karbonovým vzhledem. Ten je tvořen kombinací kevlaru a termoplastického polyuretanu (TPU). Jedná se o kvalitní, skvěle přiléhající pouzdro, které dokáže pohltit i nějaký ten náraz. Nicméně povrch zad je na náš vkus až příliš hladký a tím pádem trochu klouže. Navíc cena bezmála 40€, za kterou jej OnePlus na svém webu prodává, není úplně lidová.

Konstrukce hodna TOP modelu

Stran konstrukce si rozhodně nemáme na co stěžovat. Telefon je tvořen kombinací hliníkového rámu s lesklou povrchovou úpravou a tvrzeného skla Corning Gorilla Glass 5 na přední i zadní straně. Vše je přitom zpracováno na jedničku, jak se u telefonu s cenou výrazně překračující 20 tisíc korun sluší a patří. Záda mají citelně zakulacené boky a OnePlus 9 Pro díky tomu i přes větší rozměry spjaté s 6,7″ displejem padne do rukou poměrně dobře. Menší problémy by však někdo mohl mít se zakřiveným displejem registrujícím po okrajích nechtěné doteky. Naopak, právě díky zahnutým bokům displeje a velmi tenkému rámečku pod a nad displejem se i přes jeho velkou úhlopříčku podařilo udržet rozměry celého telefonu na 163,2 x 73,6 x 8,7 mm.. Hmotnost pak činí 197 gramů. Výrobce si pak zaslouží pochválit za to, že nezapomněl na certifikaci IP68.

OnePlus ani letos nezapomnělo na vychytávku v podobě přepínače zvukových profilů. Malé šoupátko nalezneme na pravém boku smartphonu, kousek nad tlačítkem napájení a nabídne celkem 3 pozice. Lze tak snadno přepínat mezi běžným vyzváněním, pouze vibracemi a tichým profilem. Přepínání profilů pak provází i na displeji zobrazená informace – a to jak v samotném prostředí systému, tak při aktivním Allways on Display. Běžná kolébka pro regulaci hlasitosti pak musela být přesunuta na pravý bok, v důsledku čehož se čas od času neubráníte nechtěnému pořízení screenshotu nechtěným stiskem tlačítek snížení hlasitosti a napájení v jednu chvíli.

Výrazným poznávacím znamením smartphonu OnePlus 9 Pro jsou nepochybně jeho záda, respektive modul fotoaparátů nacházející se na nich. Na něm vás ihned zaujmou dva výrazné objektivy patřící primárnímu a ultraširokoúhlému fotoaparátu doprovázené další dvojicí, tentokrát podstatně méně nápadných objektivů. OnePlus se pak pochopitelně nezapomíná pochlubit ani spoluprací se švédskou společností Hasselblad specializující se na profesionální fotoaparáty. Výsledný design zad telefonu se pak pochopitelně nemusí líbit všem. My však rozhodně musíme přinejmenším ocenit snahu se alespoň trochu odlišit od současné konkurence. V testované stříbrné variantě působí záda telefonu jako zrcadlo a zároveň magnet na otisky. OnePlus 9 Pro je však k dispozci také v zelené a černé barevné variantě – v obou případech s matnou povrchovou úpravou zad.

Čtečka otisků

OnePlus 9 Pro disponuje optickou čtečkou otisků prstů ukrytou pod displejem. S jejím fungováním jsme neměli po dobu testování nejmenší problém. Prst na ni stačí položit jen krátce a k odemknutí telefonu dojde během necelé vteřiny. Po technické stránce tedy se čtečkou nemáme nejmenší problém. Škoda jen, že se ji výrobce rozhodl umístit příliš moc blízko spodnímu okraji displeje. Při obsluze telefonu jednou rukou tak musíte palec nepřirozeně vytáčet, abyste na čtečku vůbec dosáhli. OnePlus 9 Pro nám tak dalo trochu zavzpomínat na minulé časy a smartphony se čtečkou otisků prstů v bradě pod displejem. Ve finále se sice nejedná o velký problém, je ale prostě škoda, že výrobce čtečku neposadil o centimetr-dva výš, kde by se ovládala mnohem pohodlněji.

Displej OnePlus 9 Pro patří mezi současnou špičku

Jednou z největších chloub OnePlus 9 Pro je bezesporu displej. Jedná se o takzvaný LTPO Fluid2 AMOLED panel o úhlopříčce 6,7″ a rozlišení 3216 x 1440 px dávající dohromady skvělou výslednou jemnost obrazu 525 ppi. Displeji nechybí ani možnost přepnout jej z nativního rozlišení na FullHD+ a snížit tím jeho energetické nároky. Nutno podotknout, že rozdíly jsou v praxi skutečně velmi malé.

Displeji žádného lépe vybaveného smartphonu s Androidem pak nesmí chybět vyšší obnovovací frekvence a nejinak je tomu i v případě OnePlus 9 Pro. Zde konkrétně máme tu čest se 120Hz obnovovací frekvencí. Jak patrně dobře víte, efekt vyšší obnovovací frekvence se v praxi projeví plynulejším pohybem na obrazovce. A nutno podotknout, že se skutečně nejedná jen o marketing, ale tento rozdíl je velmi dobře patrný. OnePlus se pak snaží ze 120Hz displeje těžit nejen v prostředí samotného systému a hrách. Vyhlazování pohybu používá také při přehrávání videa, kterému dokáže uměle navýšit snímkovací frekvenci. Efekt pochopitelně není takový, jako u nativního 60+ fps videa a v některých případech vzniká mnohými nepříliš oblíbený “telenovela efekt”, ale i tak dokázala funkce vyhlazování pohybu u některých videí zážitek skutečně vylepšit. Podporovány přitom jsou aplikace jako YouTube, Netflix, Amazon Videa, MX Player či VLC.

Variabilní snímkovací frekvence a široké nastavení barev

To však není jediná vychytávka co se obnovovací frekvence týče. Výrobce se totiž chlubí, že displej OnePlus 9 Pro nabídne variabilní obnovovací frekvenci, která se přizpůsobí aktuálně zobrazenému obsahu. Například při sledování videa s deaktivovanou funkcí vyhlazování pohybu se obnovovací frekvence přizpůsobí počtu snímků za vteřinu ve videu. Při zobrazení statického obrázku pak má obnovovací frekvence klesnout dokonce na pouhý 1 Hz. Účel toho všeho je pak jasný – co nejvyšší úspora energie. Veškerá pozitiva displeje OnePlus 9 Pro se však netočí jen okolo plynulého pohybu. Ocenit musíme i vysoký maximální jas a skvělou čitelnost na slunci či podporu standardů HDR10, HDR10+ a HLG.

Na výběr máte také více barevných profilů. V základu je to obligátní živý a přirozený režim po rozkliknutí pokročilého nastavení se však dostanete k mnohem zajímavějším možnostem. V první řadě zde máme variantu pro milovníky barev a to poněkud krkolomně nazvanou nabídkou “Široký barevný rozsah AMOLED”. Pokud preferujete co možná nejvěrnější barevné podání, doporučujeme nastavit barvy dle barevného prostoru sRGB. Třetí pokročilou možností je pak Display-P3, který v praxi OnePlus 9 Pro přináší stejné podání bílé jako sRGB při živějších zbylých barvách. U všech tří zmíněných pokročilých možností si pak můžete také upravit teplotu a odstín barev.

Stereo reproduktory OnePlus 9 Pro nezklamou

Smartphony OnePlus již po několik generací disponují hlasitými stereoreproduktory a OnePlus 9 Pro není žádnou výjimkou. Nejedná se ovšem o dva rovnocenné reproduktory. Jak je v současnosti poměrně běžné, výrobce telefon osadil jedním hlasitým reproduktorem na spodní hraně a druhý reproduktor slouží zároveň jako telefonní sluchátko. Spodní reproduktor je pak hlasitější a stará se o hlubší tóny, zatímco zvuk vycházející zpoza mřížky sluchátka je slabší a svým profilem odpovídá spíše výškovému reproduktoru. I tak je ovšem hlasitá reprodukce v podání smartphonu OnePlus 9 Pro nadstandardně kvalitní. Výšky jsou překvapivě čisté a dočkali jsme se i poměrně solidně zastoupených hlubších tónů. Rovněž hlasitost je na mobil excelentní a zahanbí dokonce i nejeden ultrabook. U vyšších úrovní hlasitosti však již počítejte s výraznějším zkreslením. Nezapomnělo se ani na integraci Dolby Atmos se třemi zvukovými profily (dynamický, film a hudba) a systémový ekvalizér. Příznivce drátových sluchátek naopak zklame absence 3,5mm jacku.

Snapdragon 888 v akci

V oblasti výkonu není co víc si přát. Výkon zde totiž dodává vrchol nabídky amerického Qualcommu – Snapdragon 888. Ten je vyráběn za pomoci moderního, 5nm procesu a disponuje procesorem o celkem osmi jádrech Kryo 680. Ta jsou taktovaná od 1,8 (4 jádra) přes 2,42 GHz (3 jádra) až po 2,84 GHz na jednom jádru. O grafický výkon se pak stará čip Adreno 660. V námi testované konfiguraci je výkonný čipset podporován 12 GB operační paměť a pro uživatelská data je připraveno 256GB UFS 3.1 úložiště.

Herní testy

Pochopitelně jsme nemohli odolat takto výkonnou sestavu jsme podrobili sérii herních testů a benchmarků. Vyzkoušeli jsme například populární střílečku Call of Duty: Mobile či povedený port původně PC a konzolových závodů GRID: Autosport. Oba tituly běžely na vysoké detaily bez náznaku zpomalení. Kde se však už začínalo i OnePlus 9 Pro trochu potit byl multiplatformní titul Genshin Impact. Tato hra běžela na nejvyšší možné nastavení po většinu času plynule, při náročnějších scénách však docházelo ke krátkodobým propadům pod 30 fps. Spolu s výkonným hardwarem ruku v ruce kráčí i vyšší vyzařované teplo a nejinak je tomu i v případě OnePlus 9 Pro, respektive Snapdragonu 888. Povrch telefonu se dokáže citelně zahřát už po pár minutách relativně nízké zátěže – například po půlhodině strávené v aplikaci Facebook. To může být nepříjemné, zvlášť pokud nosíte telefon v kapse. Nicméně zásadní je, že k vyloženému přehřátí telefonu nedochází ani při dlouhodobé zvýšené zátěži.

OnePlus 9 Pro benchmarky

AnTuTu Benchmark V9.0: 744 894 bodů

744 894 bodů 3DMark Wild Life: 5 715 bodů

5 715 bodů GeekBench SC: 1 102 bodů

1 102 bodů GeekBench MC: 3 357 bodů

Výdrž baterie

Uvnitř OnePlus 9 Pro nenalezneme jednu, nýbrž rovnou dvě baterie. Ty dohromady dávají kapacitu 4 500 mAh a rozděleny jsou kvůli podpoře rychlého, 65W nabíjení prostřednictvím USB-C konektoru. Pokud však preferujete bezdrátové nabíjení, OnePlus 9 Pro vás potěší taky. Nejenže je přítomna jeho podpora, ale bez nutnosti připojit kabel můžete smartphone nabíjet úctyhodným výkonem až 50 W. Doplnění energie z 15 na 100 % prostřednictvím drátového nabíjení zabere v průměru 22 minut, pokud využijete originální bezdrátovou rychlonabíječku, počítejte s časem nabití okolo 30 minut.

K nabíjení tedy nemůžeme mít výhrad, jak je to ale s výdrží baterie? Zde již tolik spokojeni nejsme, ba co víc, jedná se o patrně nejslabší stránku OnePlus 9 Pro. Při běžném pracovním použití jsme měli problém dostat se přes 4 hodiny aktivního používánídenně bez nutnosti připojit adaptér. Během tohoto “pracovního režimu” jsme s OnePlus 9 Pro telefonovali, komunikovali přes různé instant messengery, přibližně hodinu streamovali hudbu a zahrnuli jsme i několik desítek minut na Facebooku či internetu obecně. Nutno podotknout, že jsme měli displej přepnutý ve FullHD+ režimu, aktivní tmavý režim a Allways on display.

OxygenOS je zárukou kvality

Software byl vždy jedním z velkých lákadel smarphonů. Ať už to byl dnes již legendami opředený CyanogenOS – komerční verze komunitního CyanogenModu, který měl před lety v telefonu alespoň na zkoušku snad každý Android nadšenec, nebo vlastní nadstavba OxygenOS kterou jsou vyzbrojeny současné smartphony OnePlus. Současný OxygenOS 11 pak již dávno není tím na první pohled čistým Androidem s řadou užitečných vylepšení, která nemusí být na první pohled ani vidět. Za dobu svého vývoje OxygenOS svým způsobem nabobtnal a dnes již představuje plnohodnotnou nadstavbu, jak ji známe od většiny velkých výrobců. Pravda, oproti takovému MIUI, zpoza kterého čistý Android vykoukne jen zřídkakdy se jedná o nadstavbu působící podstatně lehčím dojmem a OnePlus v mnoha směrech respektuje návrh systému od Googlu.

OxygenOS 11 is here!

S novou verzí OxygenOS jsme se tak dočkali i řady vylepšení, se kterými přišel samotný Android 11, nad nímž tato nadstavba běží. Namátkou můžeme zmínit podporu chatovacích bublin přímo v systému. Chatovací bubliny tak využijete nejen v rámci aplikace Facebook Messenger, která tuto funkci zpopularizovala, ale i jiných komunikačních nástrojů. Za své OxygenOS přijal také upravenou lištu s rychlými přepínači a widgetem pro ovládání přehrávaných multimedií, rychlé přepínání audio výstupu či přístup k ovládání vaší chytré domácnosti po delším stisku tlačítka napájení.