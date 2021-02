Společnost Oppo je u nás známá asi víc ve spojení s OnePlus a Realme než svými vlastními produkty. To však rozhodně neznamená, že ve své vlastní stáji nemá co nabídnout. Právě naopak, najdeme tam hned několik zajímavých kousků, kterým bychom se i my v redakci rádi podívali takříkajíc “na zoubek”. Tento seznam zdá se brzy doplní i připravované Oppo Find X3 Pro alias nový vlajkový model stáje Oppo.

Oppo a Sony vyvinuli snímač IMX766

Jedním z potenciálních lákadel by u něj mohl být fotoaparát. Oppo se totiž rozhodlo nespokojit se se současnou nabídkou snímačů pro smartphony a u Sony si nechalo vyrobit čip “na míru”. Vznikl tak snímač Sony IMX766 o rozlišení 50MPx, velikosti 1/1,56″ a 1.0μm pixely. Poprvé se tento snímač dostal do poněkud krkolomně pojmenovaného Oppo Reno5 Pro+ 5G představeném na konci loňského roku. Z několika málo zahraničích recenzí to pak vypadá, že se spojení sil Sony a Oppa vyplatilo a fotoaparát s tímto snímačem podává skutečně velmi dobré výsledky za všech okolností. Vyzdvihovány pak byly zejména noční fotografie a rychlé zaostřování. Zpět ale k připravovanému Oppo Find X3 Pro. To by totiž mělo disponovat hned dvojicí těchto snímačů přičemž jeden bude patřit k primárnímu fotoaparátu a druhý bude spojen se superširokoúhlýmobjektivem.

Dle dosavadních úniků by pak měl mít primární fotoaparát objektiv o světelnosti f/1.7, optickou stabilizaci a laserové ostření. Vedle primárního a ultraširokoúhlého fotoaparátu bychom se měli dočkat také osazení 13MPx periskopového fotoaparátu s až pětinásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací a také 3MPx makro kamerky. O výkon by se pak měl starat Snapdragon 888 od Qualcommu doplněný o 12 GB operační paměti. Použit by měl být také AMOLED displej o velikosti 6,7″, QHD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Přesné datum představení novinky zatím není známo, ale mělo by k tomu dojít v průběhu příštího měsíce. Spolu s Oppo Find X3 Pro by pak měl být představen i levnější model Oppo Find X3 se Snapdragonem 870 a spekuluje se i o dalších levnějších derivátech.

Kuriózní únik, parametry Realme Narzo 30 Pro odhalil plakát ve výloze čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Koupili byste si Oppo Find X3 Pro pokud by u nás bylo dostupné za rozumnou cenu?

Zdroj: GSMArena.com