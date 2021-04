Řada telefonů Samsung Galaxy A dostane nově stejnou prémiovou podporu jako nejvyšší modely od tohoto výrobce. Samsung oznámil, že odteď telefony Galaxy A budou mít nárok na tři roky aktualizací. Kterých modelů se novinka týká?

První tři roky aktualizuje Samsung svoje telefony každý měsíc. Týká se to však jeho prémiových telefonů z řada Galaxy S, Note a Galaxy Fold. Výrobce teď oznámil, že do tohoto prémiového režimu podpory přejdou i nové modely řady Samsung Galaxy A. Modely řady Galaxy A, které přijdou na trh v roce 2021 budou tedy už také mít nárok na tři roky aktualizací.

První model, kterého se to bude týkat je Galaxy A52 5G. Telefon tedy obdrží tři velké aktualizace Androidu a bezpečnostní aktualizaci každý měsíc. Po uplynutí třech let přejdou všechny modely do režimu, kdy čtvrtý rok dostávají bezpečností aktualizace dvakrát ročně. Samsung v některých případech však softwarovou podporu ještě prodlužuje i za tento rámec. Zánovní modely Galaxy A42, A32, A12 a A02 bohužel zatím zůstávají ve standardním režimu dvouleté softwarové podpory.

Zdroj: 9to5google