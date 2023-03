Samsung Galaxy A54 dostává první aktualizaci. Co vylepšuje?

Společnost Samsung dnes vydala první aktualizaci firmwaru pro nový telefon Galaxy A54. Aktualizace přináší spíše drobné změny, které se týkají třeba fotoaparátu.

Hlavním přínosem aktualizace je vylepšení fotoaparátu. Samsung ale přesně nespecifikoval, co konkrétně se u něj změnilo. Mimo to se zaměřuje také na zlepšení stability a opravuje několik chyb. Právě zlepšení plynulosti by určitě bylo na místě. Telefon totiž používáme asi týden a setkáváme se se záseky a trhanými animacemi.

Je však zajímavé, že firmware neobsahuje únorovou bezpečnostní záplatu. Aktualizace s označením A546BXXU1AWC4/A546BOXM1AWC5/A546BXXU1AWC4 má velikost přibližně 230 MB. Pokud tedy novinku máte, zkuste v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat, zda ji už máte k dispozici.

Už jste dostali novou aktualizaci?

Zdroj: GSMArena