Nejprodávanější Samsungy loňska dostávají One UI 6.1. Nemáte některý z nich?

Samsung pokračuje v rozšiřování nadstavby One UI 6.1

Nyní se dostala řada na absolutní bestsellery loňského roku

Galaxy A54 a Galaxy A34 už aktualizaci dostávají v Jižní Koreji

Pár dní nazpět Samsung přinesl aktualizaci na nadstavbu One UI 6.1 majitelům starších vlajkových telefonů Galaxy S22 a Galaxy S21. Došla také řada na mnohá další zařízení z předešlých let, jako například tablety Galaxy Tab S8 nebo skládací telefony Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4. Teď jihokorejský výrobce update rozšiřuje na modely Galaxy A54 a Galaxy A34.

Oba dva telefony spadají do střední třídy a v předešlém roce se staly nejprodávanějšími smartphony tuzemského trhu. Aktualizaci na One UI 6.1 momentálně začaly dostávat v Jižní Koreji, ale předpokládá se, že v řádu několika dní update dorazí také do dalších koutů světa. Alespoň tedy v případě, že se nepodaří najít kritické chyby, které by bylo ještě předtím potřeba opravit.

Aktualizace na One UI 6.1 pro Galaxy A35 má co do velikosti přes 1 GB a její součástí překvapivě stále ještě není květnová bezpečnostní záplata. Stejně tak patrně chybí inteligentní funkce z balíčku Galaxy AI. Ty se téměř určitě nedostanou ani na dražší Galaxy A54 – zkrátka se jedná o exkluzivitu vlajkových modelů.

Má váš Samsung telefon funkce ze sady Galaxy AI?

Zdroje: Sammobile (1, 2), X