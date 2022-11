Jihokorejský gigant Samsung svými smartphony dokonale pokrývá všechna cenová spektra trhu. A byť technologičtí nadšenci nejvíce očekávají na příchod každé nové generace TOP modelů, co se objemu prodejů týče, prim hraje řada Galaxy A. Ta se příští rok pochopitelně dočká nové generace svých modelů – ostatně první zprávy máme o nástupci bestselleru v podobě Galaxy A54 a své premiéry se již dočkaly levné modely Galaxy A04e a A04s. Nyní na internetu spatřily světlo světla první rendery připravovaného Galaxy A34.

Jako vejce vejci

Jak se zdá, s rozeznáním jednotlivých nových modelů řady Samsung Galaxy A budou mít problém i zkušení matadoři. Pokud se totiž potvrdí všechny uniklé rendery, bude mít Samsung ve své nabídce hned 3 designově velmi podobné smartphony. Galaxy A54 pozorný fanoušek patrně rozpozná podle průstřelu pro selfie kamerku v displeji. Zato modely Galaxy A34 a Galaxy A14 jsou takřka identické, včetně kapkovitého výřezu pro selfie. Jak se z dostupných renderů na první pohled zdá, rozdíl mezi těmato dvěma telefony by mohl spočívat v tlačítku napájení. Zatím se jedná o pouhou spekulaci, ale zatímco Galaxy A34 by mohl nabídnout AMOLED s integrovanou čtečkou otisků, Galaxy A14 patrně dorazí se čtečkou v tlačítku napájení. Je jasné, že nejeden výrobce chce mít svůj, jasně rozpoznatelný designový jazyk, nicméně za nás je již podoba mezi modely rodiny Galaxy A již trochu přehnaná. Ostatně posuďte sami.

Co se specifikací týče, o těch toho zatím mnoho nevíme. Samsung Galaxy A34 by měl nabídnout 6,5″ displej a s tím spojené malinko větší rozměry než v případě předchůdce. Konkrétně by se mělo jednat o smartphone velký 161,3 x 77,7 x 8,2 mm. Co se hardwaru týče, spekuluje se o nasazení nového čipsetu Samsung Exynos 1380, který by měl zajistit pro tuto třídu víc než dostatečnou porci výkonu. Zachován by pak mohl být AMOLED displej s alespoň 90Hz obnovovací frekvencí i baterie o kapacitě 5 000 mAh. K představení novinky by mělo dojít někdy v prvním čtvrtletí příštího roku.

Co na design a vzájemnou podobnost telefonů Samsung Galaxy A34, A14 a A54 říkáte?

Zdroj: FoneArena.com