Samsung na začátku příštího roku představí telefon Galaxy A25

Dostane velmi dobrý displej, 50MP fotoaparát i 5000mAh baterii

Pod kapotou bude tikat Exynos 1280 z loňské Galaxy A53

Samsung uvedl model Galaxy A24 teprve v dubnu letošního roku, ale už se nahlas začíná hovořit o nástupci a dokonce uniklo také několik renderů. Chystaný Galaxy A25 bude podle očekávaní spadat do nižší střední třídy, ale nabídne poměrně slušný hardware. K odhalení by mohlo dojít na začátku roku 2024, není ale jasné, zda se tento kousek dostane do Česka. Současný model se totiž sice v Evropě prodává, ale k nám nikdy oficiálně nedorazil, pořídit jej lze pouze skrz šedý dovoz.

Samsung Galaxy A25 podle všeho nabídne 6,5″ Super AMOLED Infinity-U displej (tedy ten s kapkovitým výřezem), Full HD+ rozlišením, špičkovým jasem až 1000 nitů a samozřejmě 120Hz obnovovací frekvencí. Vzhledem k tomu, že se bude s největší pravděpodobností prodávat za cenu okolo 200 eur, se tedy můžeme těšit na poměrně solidní panel, rámečky budou ale opět docela tlusté. Na zadní straně lze prý počítat s 50MP hlavním snímačem, 8MP ultrašírem a 2MP makrem, ani soustava foťáků tedy nevypadá vůbec zle.

A výkon? O něj se údajně postará Exynos 1280, který můžeme znát například z loňské Galaxy A53. Výkonu bude mít tento čip na svou kategorii dostatek, otázkou zůstává jeho odladění, které se ale postupem času aktualizacemi u ostatních telefonů zlepšilo. Tak doufejme, že bude model důkladně otestován ještě před vstupem na trh a vyhneme se zbytečným trhancům v systému a přehřívání. Dopomáhat má 6/8 GB RAM a 128GB úložiště, výdrž obstará 5000mAh baterie s podporou 25W nabíjení.

Jihokorejská firma ani u takto levného telefonu neponechá nic náhodě a má nabídnout hned 4 roky hlavních Android aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat.

Co říkáte na poměr cena/výbava u chystaného Samsungu?

