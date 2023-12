Samsung neuhlídal Galaxy A25. Většina parametrů potvrzena!

Samsung Galaxy A25 už není tajemstvím, známe většinu parametrů

Výrobce tentokráte neuhlídal kompletní produktové informace

Vývojáři dali telefonu silnější procesor a potěší velmi dlouhá podpora

Samsung čeká velmi hektické období, největší pozornost logicky vzbuzuje řada Galaxy S24, která bude určitě patřit k nejlepším telefonům roku 2024. Nejprodávanější telefony od společnosti Samsung ale většinou mají cenovku podstatně nižší, téměř vždy to jsou áčkové modely.

Už v předchozích týdnech se na internet dostala většina specifikací modelu Galaxy A25, který doplní současné portfolio telefonů nižší střední třídy. Teď už většinu jeho parametrů můžeme potvrdit s jistotou, výrobci unikly oficiální propagační materiály!

Přední straně bude dominovat 6,5palcový AMOLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů, čtečka otisků prstů v něm ale umístěna nebude, nadále se bude nacházet v zapínacím tlačítku. Velikou radost máme z procesoru Exynos 1280, to je z pohledu výkonu solidní posun kupředu. Rovných 6 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 128 GB už dnes nepřekvapí, konkurence za podobnou cenu občas umí ještě lepší specifikace.

Ale málokdo se Samsungu vyrovná z pohledu podpory, telefon by měl obdržet hned několik aktualizací Androidu. Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu, další dva snímače jsou spíše do počtu, ale u levnějších telefonů nám to nevadí. Baterie má kapacitu 5000 mAh, telefon podporuje 25W nabíjení.

Samsung Galaxy A25 už není tajemstvím, to nejzajímavější nás ale čeká v následujících týdnech. Velmi rychle se totiž blíží představení řady Galaxy S24 a tam jsou očekávání podstatně větší. Už s ohledem na konkurenci, OnePlus 12 vypadá skvěle, Xiaomi 14 rovněž a své k tomu budou chtít říct také další výrobci. Ale prodeje levných áčkových Samsungů jsou pro společnost klíčové, v roce 2024 určitě přinese více povedených strojů se zajímavým poměrem cena versus výkon.

