Cože? Galaxy A25 je prý za rohem, máme detailní rendery

Samsung Galaxy A25 5G má přijít dříve, než bylo původně v plánu

Telefon se nápadně podobá nedávno představenému Galaxy A24 4G

Samsung nedávno vydal model Galaxy A24 4G a podle uniklých informací se již chystá na představení nástupce v podobě Galaxy A25 5G. Skutečnost, že se uniklé renderové obrázky podobají na model A24 4G nemusí být náhodné. Jihokorejská firma totiž mohla na poslední chvíli změnit plány.

Je zajímavé, že tato novinka unikla už teď, vždyť Galaxy A24 4G byl představený teprve v dubnu. Že by opravdu přišel takhle brzo nástupce? Vše bude nejspíš trochu jinak. Spekulace totiž říkají, že měl Samsung původně v plánu představit model Galaxy A24 5G, což se ale nakonec nestalo a tak aby telefon budil dojem absolutní novinky, dostane s největší pravděpodobností označení právě Galaxy A25 5G.

Podle uniklých renderů by měl Galaxy A25 5G měřit 162 x 77,5 x 8,3 mm, což jsou rozměry téměř totožné s modelem A24 4G. Oba telefony mají rovněž 6,44palcové displeje. Další uniklé informace odhalily, že model A25 5G bude disponovat čtečkou otisků prstů v zapínacím tlačítku, audio jackem a třemi snímači na zadní straně. V tuto chvíli není jasné, kdy jej jihokorejský gigant odhalí, ale vzhledem k tomu, že už nyní máme poměrně detailní rendery by to nemělo trvat příliš dlouho.

