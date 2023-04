Galaxy A24 láká na 90Hz AMOLED displej a 50Mpx snímač s OIS

V Evropě by měl stát pod 200 eur

Společnost Samsung právě představila další telefon z nové řady Galaxy A a to sice třetí nejlevnější model, Galaxy A24. Ten bude zákazníky lákat především na 90Hz displej, fotoaparát s optickou stabilizací a samozřejmě oblíbenou nadstavbu One UI.

Novinka disponuje 6,5palcovým Super AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, což je na nižší střední třídu poměrně slušný panel. Narušuje jej kapkovitý výřez s 13Mpx selfie kamerkou, na zadní straně se pak nachází 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 5Mpx ultraširoký senzor a 2Mpx makro kamerka.

Výkon zde dostal na starost čipset MediaTek Helio G99, který můžete mít v kombinaci s 6, nebo 8 GB RAM a 128GB úložištěm. To navíc lze rozšířit díky slot na microSD karty. Potěší také solidní 5000mAh akumulátor s podporou 25W nabíjení. Systémem je pak Android 13 s nadstavbou One UI 5.1. V tuto chvíli byl mobil představen pouze ve Vietnamu a to v černé, vínové, zelené a stříbrné verzi. K dispozici bude jistě i v Evropě a očekává se, že bude stát pod 200 eur, což je asi 4 600 korun.

Co říkáte na nový mobil od Samsungu?

Zdroj: GSMArena