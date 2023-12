Samsung Galaxy A15 je jedním z nejlevnějších telefonů jihokorejského výrobce

4G varianta startuje v Česku pod 5 tisíci

Přesto nabízí skvělou podporu, uživatelé mohou počítat až s Androidem 18

Koncem listopadu představil Samsung dvojici extra levných telefonů – Galaxy A15 a Galaxy A15 5G. Telefony zamíří na náš trh už v lednu, obě novinky jsme si představili v předešlém článku. Jednu věc ale Samsung nezmínil a to sice softwarovou podporu. Nyní ji ale už konečně známe. Je naprosto fantastická a dovedu si představit, že právě tento aspekt může být hlavním nákupním argumentem u mnoha uživatelů.

Samsung Galaxy A15 (obě verze) totiž dostane čtyři hlavní aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat. To jsou stejné hodnoty, kterými se pyšní také jihokorejské vlajkové telefony. Připomínám, že 4G varianta nestojí v Česku ani 5 tisíc korun. Firma tedy pravděpodobně v budoucnu nebude dělat rozdíly mezi vlajkami a těmi nejlevnějšími telefony, všem nabídne stejnou podporu. Už z krabičky budou oba telefony vybaveny systémem Android 14, což v praxi znamená, že se do nich dostane i Android 18.

To by bylo ještě před pár lety naprosto nemyslitelné. Navíc zde máme řádově dražší telefony, které mají podporu mnohem kratší. Za zmínku stojí třeba telefony od Motoroly či Asusu, ty nabízí ve většině případů pouze dvě hlavní aktualizace systému. Samsung v podpoře neustále šlape na plyn, uvidíme, zda se mu podaří dohnat s řadou Galaxy S24 i Google, který u Pixelů 8 slíbil plnohodnotnou podporu (tedy i hlavní aktualizace Androidu) až do roku 2030.

Je pro vás softwarová podpora důležitá?

Zdroj: SamMobile