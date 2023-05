Některé Samsung telefony mají skrytou funkci v nastavení

Adapt Sound vám připraví zvuk na míru vašemu sluchu

Vybrat si můžete z profilů, nebo si můžete vytvořit vlastní

Pokud často používáte sluchátka a zároveň máte Samsung mobil, máme pro vás jeden tip, o kterém jste možná nevěděli. Je totiž zahrabaný v nastavení telefonu a to poměrně hluboko. Jedná se o funkci Adapt Sound.

Samsung přímo v nastavení píše: “Váš sluch je unikátní. V porovnání s jinými lidmi jste pravděpodobně citlivější nebo méně citliví na určité frekvence zvuku. Váš sluch se s věkem mění a dokonce může lišit vaše levé a pravé ucho. Funkce Adapt Sound vám poskytne dokonalý zvuk naladěný přesně pro vaše uši. Bude fungovat vždy, když si nasadíte sluchátka.”

Jak aktivovat funkci Adapt Sound na telefonech Samsung?

Přejděte do Nastavení Zvolte sekci Zvuky a vibrace Následně scrollujte dolů a zvolte sekci Kvalita zvuku a efekty Zde vyberte možnost Adapt Sound

V nastavení funkce Adapt Sound si můžete zvolit jeden z vybraných zvukových profilů – Mladší 30 let, 30 až 60 let, nebo starší 60 let, avšak pro přesný výsledek doporučujeme provést test sluchu. Stačí být v místnosti, kde je ticho a nasadit si sluchátka. Bude vám puštěno několik zvuků, následně potvrdíte zda jste je slyšeli. Následně se vám vytvoří jeden z profilů, který bude ušitý vašemu sluchu na míru. Rozdíl s vypnutou a zapnutou funkcí by měl být patrný. Profil si můžete kdykoliv upravit, přejmenovat a přidat do seznamu.

Pro aktivaci funkce Adapt Sound stačí přejít do Nastavení > Zvuky a vibrace > Kvalita zvuku a efekty > Adapt Sound, nebo můžete přímo v Nastavení pojem vyhledat, což bude o něco rychlejší. Pokud často sledujete videa nebo posloucháte hudbu, doporučujeme tuto funkci zapnout. Bude vám samozřejmě fungovat pouze v případě, že máte připojená sluchátka. U poslechu z hlasitého reproduktoru se změna nijak neprojeví.

7 častých zlozvyků při nošení sluchátek. Děláte je taky? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Znáte funkci Adapt Sound? Používáte ji?

Zdroj: Samsung