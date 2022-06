Samsung představil nový mobilní 200MPx foto senzor

Když přijde řeč na mobilní fotoaparáty s vysokým rozlišením, většině z nás logicky přijde na mysl hlavně korejský Samsung, který v tomto ohledu zatím drží několik rekordů. I když se honba za co nejvyšší hodnotou podstatně zpomalila a už i spousta uživatelů chápe, že počet pixelů není vše, v tuto chvíli už je pro telefony připravený 200MPx senzor. Nicméně než se ten první s označením ISOCELL HP1 do mobilů dostal, Samsung ještě stihl představit vylepšenou verzi ISOCELL HP3.

Celkový počet pixelů zůstal stejný, na senzoru se ovšem zmenšil prostor, který budou zabírat. Zatímco verze HP1 disponovala 0.64μm pixely, novinka se posunula o 12 % na hodnotu 0.56 μm. Z hlediska fyzické velikost senzoru údajně Samsung dokázal uspořit 20 % plochy, která teď může v těle mobilů posloužit jinak.

HP3 will not be adopted by Samsung S23 Ultra. https://t.co/cTqdMMQldA

— Ice universe (@UniverseIce) June 23, 2022