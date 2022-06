Další trojciferné dělo. Sony prý chystá 100MPx mobilní foťák

Uběhly bezmála tři roky od chvíle, kdy korejský Samsung oficiálně ukázal první mobilní foto senzor, jehož rozlišení činí více než 100 megapixelů. Modul ISOCELL HM se 108 MPx se od té doby dočkal několika generačních vylepšení a vloni dokonce nástupce v podobě ISOCELL HP1 s rozlišením 200 MPx, zatímco jiní výrobci fotoaparátů po takto vysokých číslech vůbec nešli. To se má údajně velmi brzy změnit díky snaze firmy Sony.

Japonský výrobce elektroniky podle zvěstí chystá nové modely senzorů v sérii IMX8 a nemá mezi nimi chybět také 100MPx varianta. Zrovna firma Sony si je jistě velmi dobře vědoma, že velké rozlišení rozhodně není vše, co fotoaparát potřebuje, ale právě na příkladu Samsungu je vidět, že tato hodnota u zákazníků boduje.

Zajímavé je, že japonská společnost údajně nehodlá svůj 100MPx fotoaparát vkládat do vlajkových mobilů, ale pouze do telefonů střední třídy. Pokud se tak skutečně stane, je to důkaz, že více důvěřuje pixelově menším, ale jinak lépe vybaveným senzorům.

Jak moc hledíte na hodnotu MPx u mobilního foťáku?

Zdroj: sammobile