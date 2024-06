Google pravděpodobně plánuje přidat podporu UWB a rozšířenou realitu do Find My Device

UWB umožní přesnější hledání pomocí Bluetooth, ARCore by mohl přidat vizuální pokyny

Inspiruje se Google od Apple a Samsungu, kteří už tyto technologie využívají?

Google pravděpodobně přidá do funkce hledání ztracených mobilů možnost využít UWB a rozšířenou realitu. Google aktivoval nedávno svou síť Find My Device, která umožňuje najít ztracená zařízení pomocí sítě všech telefonů se systémem Android. U vybraných modelů může být mobil dokonce vypnutý a přesto půjde najít.

UWB

Podle analýzy kódu odborníky z Android Authority se zdá, že Google pracuje na přidání podpory UWB, což umožní telefon přesněji lokalizovat, pokud je už v dosahu Bluetooth. Usuzuje se tak podle fragmentu kódu, který našli při analýze APK souborů.

Google UWB zatím nepoužívá, zatímco Apple ano a Samsung u svých novějších modelů SmartTag také. Je to tedy logický krok při rozšiřování funkcionality celé vyhledávací sítě.

Rozšířená realita

Kromě jasných náznaků o UWB nalezli odborníci také referenci na ARCore. Nalezený kód je pouze počáteční implementací pro ARCore (Služby Google Play pro AR), takže není jasné, jaké funkce ARCore povolí. Spekulativně ARCore dobře souvisí s podporou UWB pro přesné hledání. Mohli byste namířit své zařízení před sebe a ARCore by mohl použít přenos z kamery a překrýt jej pokyny a ikonami, které vám pomohou najít vaše zařízení ve vaší bezprostřední blízkosti (což umožní podpora UWB).

Funkci rozšířené reality používá už teď například Samsung. Vzhledem k tomu, že Samsung a Google spolupracují na nejednom projektu, je možné, že se Google nechal minimálně inspirovat.

Pokud Google přidá do Find My Device podporu UWB, dá se očekávat, že uvede novou generaci sledovačů, které budou fungovat na všech moderních zařízeních s Androidem. S uživatelským rozhraním založeným na AR by měl Android mírnou výhodu při hledání ztracených předmětů oproti Apple.

Zdroj: Android Authority