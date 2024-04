Technologie UWB slouží ke komunikaci na krátké vzdálenosti

Mimo jiné jde použít k nalezení jiného zařízení

Google ale možnosti této technologie nevyužívá, jak by mohl

U Google se slavilo, po dlouhých odkladech byla konečně spuštěna nová síť pro vyhledávání ztracených telefonů, Find My Device. Pokud jsme ale čekali, že to bude fungovat jako u Apple nebo u Samsungu, kteří dokáží v blízkosti zařízení detekovat vzdálenost a směr, budete zklamáni.

UWB

Technologie UWB neboli ultra širokopásmová technologie není nijak zvlášť nová. Používá se pro komunikaci na velmi krátkou vzdálenost. Jako takové je UWB užitečné pro věci, jako jsou digitální klíče od auta nebo hledání blízkých zařízení za účelem interakce s nimi. Android podporuje tyto druhy použití, ale vše závisí na vašem zařízení. Využití UWB tímto způsobem totiž vyžaduje nejen další hardware mimo mobilní rádia, ale také podporu software.

Nastavení UWB na Pixelu

V současné době se s UWB nedá dělat v podstatě nic. A to navzdory tomu, že Google nacpal potřebný hardware také do Pixel 6 Pro, 7 Pro a Pixel Fold. Jedním z mála míst, kde je v současné době využíván, je Quick Share.

A to se nezmění ani se sítí Find My Device. Zatímco AirTagy společnosti Apple používají UWB od prvního dne, aby uživatelům pomohly určit přesnou polohu ztraceného předmětu, žádný ze sledovačů podobných AirTag, které byly oznámeny pro síť Find My Device, nyní UWB nepodporuje. Je možné, že se to v budoucnu změní, ale Google se zatím o podpoře UWB v této síti nezmínil, takže je těžké odhadnout, jaké jsou další plány.

Samsung Smarttag, reálné hledání

Samsung UWB sice podporuje, ale jeho smarttagy nejsou kompatibilní s Find My Device.

Na obzoru je však určitý vývoj.

Google potvrdil, že Pixel Tablet bude od letošního roku brzy podporovat „Tap to Cast“ s telefony Android kompatibilními s UWB, a vypadá to, že Pixel Watch 3 budou také podporovat technologii pro odemykání vašeho telefonu v závislosti na vzdálenosti. To jsou skutečně užitečné způsoby, jak UWB využít.

Tap to cast

Tap to cast „Tap to Cast“ od Google je technologie, která umožňuje snadný přenos obsahu, jako je hudba, mezi zařízeními, jako jsou Pixel Tablet a kompatibilní Pixel telefony. Když je telefon s UWB technologií přiblížen k Pixel Tabletu, obsah, jako je hudba z YouTube Music nebo Spotify, se automaticky přenese z jednoho zařízení na druhé a naopak. Tato technologie využívá několik vrstev k určení blízkosti a kontextu zařízení pro usnadnění sdílení obsahu.

Google samozřejmě není jediný, kdo má máslo na hlavě. V roce 2020 se Samsung rozplýval nad tím, jak bude UWB velká věc, ale od té doby se příliš daleko nedostal. Společnost stále vybavuje touto technologií pouze své smartphony nejvyšší třídy a také vkládá UWB do Galaxy SmartTag 2 (který ale s větší sítí Android Find My Device nefunguje).

Jaká je budoucnost UWB na Androidu? Doufáme, že kromě UWB trackerů bude Google tuto technologii více využívat i jinak. UWB má spoustu skvělých použití, z nichž mnohé již Apple nebo Samsung používají, tak proč ne i Google?

