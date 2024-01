Pixel Watch 3 napraví zásadní chybu starších modelů. Kterou?

Ve světě chytrých hodinek najdete řadu zajímavých produktů

Výrobci na to jdou různě a těší z toho zákazníci, výběr je velmi široký

Google v letošním roce představí Pixel Watch 3 a těšíme se na opravu nejzásadnější chyby

Na hodinky od společnosti Google jsem se hodně těšil, ani aktuální generace si mě ale nedokázala získat. Operační systém Wear OS bych ještě dokázal přežít, jakkoliv jsem si na něj nikdy pořádně nezvykl a podle mého názoru patří v celém ekosystému Google k těm nejslabším členům.

Současné hodinky Pixel Watch 2 nabízí celou řadu funkcí. Ano, hodinky od Huawei vydrží výrazně déle, Garmin bude lepší pro skutečně detailní sledování vašich aktivit. Ale největší slabina hodinek od Google je z mého pohledu úplně jinde. Hlavní bolístkou je design a ruku v ruce s tím velikost displeje. Je malý!

Pokud se podíváme na oficiální fotografie hodinek Pixel Watch 2, s velkou pravděpodobností se vám budou líbit. Já souhlasím, hodinky jsou to pěkné, k dispozici je navíc několik barevných variant. Jakmile je ale reálně dostanete do rukou, na problém okamžitě přijdete. Rámeček kolem displeje je jednoduše obrovský a hodinky rázem ztrácí svůj atraktivní vzhled. A co více – displej hodinek je zkrátka příliš malý pro pohodlné používaní.

Někomu samozřejmě může malý displej vyhovovat, ale pravda je taková, že displej u současných hodinek Google je zkrátka prcek. Pokud se například podíváme do portfolia společnosti Huawei na jedny z nejprodávanějších hodinek současnosti, kterými je model Huawei Watch GT 4, pak dokonce i malá dámská verze má displej o kus větší než Pixel Watch 2. A to mi velikost displeje u těchto hodinek přijde skutečně hraniční…

Google Pixel Watch 2 first look #PixelWatch #Google #Shorts

Google ale podle posledních úniků pracuje na dvou velikostech chystaných hodinek Pixel Watch 3 a pokud se informace potvrdí, budu mít velkou radost. Hodinky navíc nemusí mít výrazně větší rozměry, naprosto bude stačit zmenšit současné rámečky. Za sebe bych ale byl rád, kdyby i menší verze Pixel Watch 3 měla větší displej než stávající modely. U těch je displej jednoduše malý. Výrazněji zmenšit stávající hodinky mi nedává úplně smysl, muselo by to být na úkor baterie a výdrž už teď není úplně splněným snem.

Těšíte se na Pixel Watch 3?

Zdroj: 9to5google