Huawei Watch GT 4 jsou nové hodinky z řady GT, která měla více než roční pauzu. Posledním modelem, který čínská firma představila byl GT 3 Pro z loňského června. Od té doby jsme viděli několik dalších modelů jako například Huawei Watch 4 (Pro), které jsou zaměřeny na užší provázanost s operačním systémem, ale už nedisponují skvělou výdrží baterie, jak je u hodinek od Huawei zvykem. Ta se vrátila právě s Watch GT 4. Má smysl o nich vůbec přemýšlet? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Huawei Watch GT 4

Obsah balení Huawei Watch GT 4

Obsah balení Huawei Watch GT 4 nikterak nevybočuje z balení ostatních hodinek, ať už se bavíme o Huawei či jiné společnosti. Kromě samotného produktu se zde nachází jen nabíjecí kolébka s USB-A koncovkou, což je snad jediný rozdíl oproti ostatním výrobcům (například Samsungu), kteří využívají novější USB-C standard. Nabíjecí adaptér byste zde hledali marně, stejně tak i náhradní řemínek.

Kvalita zpracování a vzhled

Pokud se mi Huawei v něčem v posledních letech zavděčil, je to rozhodně design. Stále mám skvělé vzpomínky na letošní Huawei P60 Pro, který je dle mého názoru jedním z nejhezčích Androidů na trhu. Snaha o odlišení se od konkurence je patrná i u nových Huawei Watch GT 4, které mají ciferník ve tvaru oktagonu (jak sami promují v PR materiálech), samozřejmostí jsou prémiové materiály. U tohoto konkrétního modelu máme nerezovou ocel v kombinaci s polymerovými vlákny, samotná luneta je pak kulatá.

Mimo displeje lze hodinky ovládat také otočnou korunkou a spodním bočním tlačítkem. Při ovládání korunkou dostanete od hodinek příjemnou zpětnou vazbu v podobě haptické odezvy. Sice to není tak přesné jako například otočná luneta u Galaxy Watch6 Classic, ani tak detailní jako u Apple Watch, ale rozhodně patří k lepšímu průměru a nedostáváte zde jen klasické vibrace.

Kombinace hnědého koženého řemínku a lesklého kovu už z dálky evokuje, že se nedíváme na hodinky za 2 tisíce. Řemínky lze mimochodem snadno vyměnit, pokud jste někdy měli v podstatě jakékoliv hodinky od Huawei, budete mechanismus dobře znát. Sundání a nandání řemínku je otázkou několika desítek sekund, pokud tedy nejste nešikovní. Mně to napoprvé trvalo asi 5 minut, což ale rozhodně není chyba výrobce. Samotná kvalita řemínku je ale spíše průměrná. Ostatně na vnitřní straně nese označení Genuine leather, což zní sice dosti honosně, ve skutečnosti jde ale o materiál, který se získává z odřezků kůží při zpracování jiných produktů a následně slepí dohromady. Co se týče odolnosti, Huawei tradičně slibuje vodotěsnost do 5 ATM.

AMOLED displej

Dominantou jakýchkoliv chytrých hodinek je samozřejmě displej. V tomto případě se díváme na 1,43palcový AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů. Bohužel jsem se od výrobce nedozvěděl maximální jas, což by mohlo evokovat, že nebude nikterak extra vysoký, ale opak je pravdou. Ve skutečnosti jsem neměl problém s čitelností ani na přímém slunci a kromě Galaxy Watch6 Classic nepamatuji hodinky s lepší svítivostí.

Potěší také 60Hz obnovovací frekvence, která konečně začíná být u většiny výrobců standardem. Možná nad tímto číslem ohrnujete nos, protože na telefonu máte 120 Hz, ale u hodinek jsme byli často svědky displejů se 30Hz frekvencí a dvojnásobek je doopravdy znát. Hodinky jsou díky tomuto údaji plynulé, na což má pochopitelně vliv i samotný systém. O něm ale až za chvilku.

Co se týče ciferníků, Huawei nabízí 13 oficiálních, pokud byste se ani s jedním nespokojili, můžete si stáhnout tisíce neoficiálních z AppGallery. Já jsem si vystačil s tím, který je nastaven jako výchozí. Kombinuje praktičnost i eleganci. Na hodinkách nerad využívám ciferníky s digitálními hodinami, zvlášť pokud je celek takto elegantní. Číslice tam (z mého pohledu) působí jako pěst na oko. Na tomto ciferníku si můžete nechat zobrazit celkem tři komplikace, na výběr je jich hromada, ať už se bavíme o stavu baterie, dni v týdnu, počasí, UV záření, hodnotě tepové frekvence či Měsíční fázi.



Operační systém HarmonyOS

Huawei Watch GT 4 běží na operačním systému HarmonyOS (konkrétní verze v době testování byla 4.0.0.95). Tato aktualizace mimochodem přidala aplikaci “Udržte si kondici”, která zobrazuje příjem kalorií, aktivní kalorie a deficit kalorií. Ukázaly se také nové ciferníky a nebo možnost předpovídání menstruačních cyklů a následné zaznamenávání.

Jinak jde o systém, který dobře známe z dalších čínských hodinek. Po přejetí odshora dolů se vám zobrazí ovládací centrum, v němž můžete rychle přejít do nastavení, dostat z hodinek vodu, zapnout svítilnu (displej zobrazí bílou a rozzáří se na maximum), najít telefon či zapnout režim Nerušit.

Přejetím odspoda nahoru se pak zobrazí příchozí notifikace, na které můžete (částečně) odpovídat. V mobilní aplikaci si lze nastavit předdefinované odpovědi typu “Ok”, “Teď nemůžu mluvit.”, “Zavolám později.” či cokoliv dalšího, stejně tak můžete odpovědět přes emoji, ale napsání zprávy přes klávesnici či její nadiktování zde bohužel není.

Hodinky sice nemají eSIM, ale můžete z nich volat přes Bluetooth, výrobce slibuje dosah až 100 metrů a musím říct, že mě kvalita hovorů opět překvapila. Řekl bych, že je o pár procent lepší než u hodinek Samsung, dobrá je také síla signálu. Přestože jsem měl hodinky v pracovně a zrovna jsem čekal venku na kurýra (vzdálenost asi 40 metrů), byla kvalita dostatečná a hovor se nezasekával. Jen pozor – stejně jako u minulé generace si musíte kontakty v aplikaci Huawei Zdraví přidat.

V aplikaci si můžete také prohlédnout obchod s aplikacemi AppGallery, který mě ale osobně zklamal. Známé aplikace aby člověk pohledal, za zmínku stojí snad jen Hue Essentials pro ovládání chytré domácnosti od Philipsu. Jasně, jsou zde nějaké aplikace typu kalkulačka, počasí, workout tréninky nebo Mr. Pillster, která vám připomene, kdy si máte vzít prášek, ale ve většině případů si vystačíte s předinstalovanými aplikacemi. S Wear OS/watchOS se zkrátka AppGallery nemůže měřit.

Do hodinek lze nahrát také hudbu, abyste mohli jít se sluchátky běhat, ale nativní podporu aplikací jako Spotify či YouTube Music nečekejte. Petal Mapy fungují docela dobře, ale jen po propojení s mobilem, samostatně je bohužel také využívat nelze. A nyní přecházíme na placení, které si bohužel evropští zákazníci prostě nijak neaktivují. To je za mě velká a docela zbytečná chyba, která šla v vyřešit nějakou spoluprací, například s Curve, jak to dělá konkurenční Xiaomi.

I přes některé nedostatky ale zvládl Huawei svůj systém skvěle vyladit. Animace jsou plynulé, hodinky dostatečně rychlé a v podstatě jsem se ani jednou nesetkal s nějakou trhanou animací či zásekem.



Fitness, zdraví a spánek

Huawei se na své tiskové konferenci pyšnil novým senzorem TruSeen 5.5+, který by měl zpřesnit měření zdravotních i sportovních aktivit. Hodinky umí samozřejmě měřit srdeční tep, hladinu okysličení krve, stres i spánek. Bohužel zde ale není funkce měření EKG či krevního tlaku, což je trochu škoda, zvlášť s ohledem na fakt, že EKG už některé starší hodinky od čínského výrobce měří.

V jednu dobu jsem měl na ruce jak Huawei Watch GT 4, tak i Samsung Galaxy Watch6 Classic. Ve většině situací ukazovaly hodinky podobné hodnoty, ale například SpO2 se liší při každém měření. Během 2 minut jsem udělal asi 4 testy, jednou hodinky ukázaly 83 % (což je docela nízká hodnota, hodinky od Samsungu mi vždy ukazují 92 % a více), po druhé 86 %, po třetí 95 % a po čtvrté 88 %.

Za zmínku stojí také nové 3D medaile, které vás motivují k pohybu a můžete je vidět nejen v aplikaci, ale také přímo na hodinkách. Co se týče sledování spánku, hodinky umí zachytit i zdřímnutí a jsou velmi přesné. Měl jsem možnost porovnat data s Oura Ringem 2. generace a výsledky byly podobné, což se například o Samsung hodinkách říct nedá. Ty mi pravidelně ukazují klidně o hodinky delší REM fázi než prsten. Hledáte-li hodinky s přesným sledováním spánku, které vám budou dávat opravdu relevantní data, mohu je s klidným svědomím doporučit.

Sportovcům pak poslouží aplikace Cvičení, která nabízí kurzy a plány pro začátečníky i pokročilé, aktivit je tu docela dost, nechybí běh, chůze, plavání, cyklistika, horská túra, lyžování či triatlon.



Výdrž baterie je podle očekávaní skvělá

Stejně jako všechny hodinky řady GT nabízí i Huawei Watch GT 4 skvělou výdrž, bavíme-li se o 46mm modelu. Menší 41mm varianta nabízí týdenní výdrž, námi testovaná pak 14 dní, což sice není lepší než u minulé generace, ale myslím si, že v tomto ohledu si není na co stěžovat. Přestože jsem ztratil hromadu aplikací, které používám na Galaxy Watch6 Classic, bylo používání hodinek příjemné právě z toho důvodu, že jsem nemusel myslet na nabíjení. Hodinky jsem prostě nosil všude, spal s nimi a pokud je mám nabít 2-3x za měsíc, nemám s tím vůbec žádný problém. Jasně, pokud budete pravidelně využívat GPS, cvičení, často volat nebo poslouchat hudbu, výdrž se sníží. Ale při běžném používání jste schopni hranici 14 dní atakovat celkem pravidelně.



Cena a dostupnost

České ceny jsou nižší, než jsem před testováním očekával. Nejlevnější 46mm variantu s černým páskem koupíte za 5 999 Kč, námi testovaná varianta s hnědým řemínkem vychází na 6 499 Kč. Pokud si hodinky pořídíte do 15. října, obdržíte zdarma TWS sluchátka Huawei FreeBuds SE 2.



Resumé

Huawei Watch GT 4 jsou rozhodně dobré chytré hodinky nabízející skvělou výdrž baterie, parádní vzhled s prémiovými materiály a většinou funkcí, které byste očekávali, ať už je řeč o detailním měření, příjemné otočné korunce nebo možnosti volání přes Bluetooth. Je ale velká škoda že (až na nový senzor a některé další drobnosti) Huawei hodinky v podstatě nikam neposunul. Chybí mi především možnost odepisovat na zprávy, ať už přes klávesnici nebo diktování, placení a mohlo by tu být klidně i EKG. Pokud hledáte hodinky s dlouhou výdrží a chcete přesné měření zdravotních aktivit, rozhodně neuděláte chybu. Hledáte-li ale komplexní “mobil na zápěstí”, na němž si spustíte hromadu aplikací a nebo s ním třeba zaplatíte, poohlédněte se raději jinde.

Klady + špičkové zpracování a pěkný kožený řemínek

+ špičková výdrž baterie

+ jasný OLED displej s 60Hz obnovovací frekvencí

+ přesné měření spánku

+ otočná korunka s příjemnou odezvou

+ výborná kvalita hovorů

+ vkusné ciferníky

Zápory – v Evropě s nimi nezaplatíte

– chybí EKG

– málo aplikací v AppGallery

– chybí diktování/odepisování na zprávy

Hodnocení redakce: 85 / 100 %

Čím vás zaujal model Watch GT 4?

Za zapůjčení hodinek děkujeme českému zastoupení značky Huawei.